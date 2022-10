Viime vuosien valitettava kehityssuunta on ollut, että tie- ja rautatieinfran ylläpidon rahoitus on ollut liian alhaisella tasolla. Nykyisen infran heikkenevä kunto johtaa pahimmillaan siihen, että Suomi menettää asemiaan kilpailussa verrokkimaihin, kuten Ruotsiin, nähden, ja Suomen houkuttelevuus yritysten sijaintipaikkana vähenee.

Keskuskauppakamarin, SAK:n, SKAL ry:n, Elinkeinoelämän keskusliiton, INFRA ry:n sekä Suomen Tieyhdistyksen yhdessä tilaama raportti ”Modernit pääväylät – kilpailukykyinen Suomi” kertoo karua kieltä Suomen infran jälkeenjääneisyydestä. Samaan aikaan, kun Suomessa infran rahoitusta on leikattu, kilpailevissa verrokkimaissa on pystytty panostamaan infran kuntoon ja investointeihin.

Ruotsin tavaraviennin arvo vuonna 2021 oli 163 miljardia euroa ja Suomen 71 miljardia euroa. Vastaavasti raportista selviää, että Ruotsin panostukset infraan ovat noin 62 miljardia euroa vuosina 2022–2033, Suomessa vastaava luku on 22 miljardia euroa vuosina 2021–2032.

Kilpailijamaat ovat asettaneet tason, johon meidän tulee pystyä vastaamaan. Nykyinen heikko taloustilanne ei selitä yksin sitä, miksi liikenne on kerta toisensa jälkeen liian helppo kohde leikkauksille.

Negatiivisen kierteen välttämiseksi meidän tulee panostaa edistykselliseen liikenneinfrastruktuuriin, joka luo kilpailuetua ja edistää Suomen talouden vahvistumista sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla. Kilpailukykyinen talouselämä on välttämätöntä Suomen huoltovarmuudelle.

Isoin ongelma on Suomen infran rapautuva kunto, riittämätön rahoitus tilanteen korjaamiseksi sekä yhteisen näkemyksen puute.

Erityisesti nyt kun kansainvälinen toimintaympäristö on muuttunut, ulkomaankaupan varmuuden takaaminen on ensiarvoisen tärkeää ja häiriötilanteissa myös vaihtoehtoisten yhteyksien on toimittava. Suomen täytyy pystyä vastaamaan muuttuvaan tilanteeseen ja puitteet täällä toimiville yrityksille on pidettävä kunnossa.

Liikenteen infra on kansallisomaisuutta, josta on pidettävä huolta. Jokainen liikenteestä leikattu euro on pois Suomen kilpailukyvystä, saavutettavuudesta sekä teollisuuden toimintaedellytyksistä. Meidän on pidettävä huolta siitä, että suhteellinen logistinen sijaintimme ei karkaa yhä kauemmas maailman markkinoilta kohoavien energiahintojen ja rapistuvan infran myötä.

Päivi Wood

Keskuskauppakamarin johtava liikenne- ja elinkeinopoliittinen asiantuntija