Turkulainen musiikkieliitti on kunnioitettavat kaksi sukupolvea kärvistellyt Puutorin konserttitalon karmeassa akustiikassa. Nyt korville on luvassa helpotusta, mutta valitettavasti aika ajoi jo ohi uudesta musiikkitalosta: sinfoniamusiikillista täyttöä sillä on enintään pari kolme vuosikymmentä, jos sitäkään.

Kukaan ei tiedä, millaista musiikkia viidenkymmenen tai sadan vuoden päästä soitetaan, mutta siihen tuntemattomaan uuden konserttitalon suunnittelussa olisi pitänyt varautua.

Avainsana ei ole monitoimisali, vaan muunneltavuus.

Suomen sinfoniaorkesterien yhteisjärjestö teetti 2010-luvulla kaksi yleisötutkimusta. Niiden tulokset voi konserttikävijä itse silmämääräisesti todeta: yleisön keski-ikä on noin 65 vuotta. Alle 50-vuotiaita on vain 20 prosenttia. On utopistista ajatella, että tähän vähemmistöön vuosien myötä liittyy uutta kuulijakuntaa, joka täyttää luonnollisen poistuman myötä vapautuvat tuolit.

Me nyt niillä nyt istuvat olemme reliikki aikakaudelta, jolloin taidemusiikki omaksuttiin arvomaailmaan ikään kuin sosiaalisen aseman ja koulutustason nousun kylkiäisenä. Aikamme nuoremmalla polvella ei tällaisia intentioita ole, eikä valtaväestöllä sellaista kutsumusta ole koskaan ollutkaan.

Uudesta musiikkitalosta on tulossa monumentaalinen funikulaari. Havainnekuvien ja rakennepiirustusten perusteella suuren salin soveltuvuus muihin esitystarpeisiin kuin perusmuotoisiin konsertteihin on kovin rajallinen. Sinne on tulossa orkesterimonttu oopperan varalta, mutta myös lavafasiliteettien pitää mahdollistaa pienimuotoistenkin esitysten ylöspano.

Isoista taivasikkunoista antava luonnonvalo – jos salia ei pystytä täysin pimentämään – on katastrofi valoskenografiaa ja virtuaalitekniikoita hyödyntäville tuotannoille. Umpiseinäinen lava ei muunnu miksikään. Kunnon sivutiloja ei ole, roudaus ja esiintyjien meno-paluuliikenne tapahtuu kontrabasson mentävistä ovista.

Havainnekuvin ei ole esitetty, miten ripustetaan valoräkit, taustafondit tai sivuverhot, saati että lavalle saataisiin tarvittaessa esirippu.

Uuteen musiikkitaloon istuteltu ”pienimuotoinen ooppera” on sitä paitsi pienen yleisön marginaalitaidetta, joka humisee tyhjyyttään 1300 katsojan salissa. Kun talon rakennuskustannukset tulevat arvatenkin vielä nousemaan, ikuiseksi haaveeksi jää jonkun lisämiljoonan maksavien konserttiurkujen hankinta. Ei niitä kyllä monessa konsertissa vuosittain soitettaisikaan...

Arkkitehtuurin ehdoilla piirretyt sivuparvet ulottuvat lavan reunustojen yläpuolelle. – Sinfoniakonsertissa en kyllä suostu siellä istumaan, saati ”kuoroparvella” lavan takana.

Orkesteri antaa parhaiten eteen. Helsingin musiikkitalossa ainoat kelvolliset paikat ovat neljännessektorissa, josta näkee suoraan kapellimestarin selän.

Länsimaisten arkkitehtien temmellyskenttänä toimivan nousukas-Kiinan sijaan Turun musiikkitaloon olisi voinut hakea inspiraatiota vaikkapa Tampere-talon lavaratkaisusta, joka on periaatteeltaan perinteinen tirkistyslaatikkonäyttämö. Perusmuodossaan se on konserttilava, mutta muunneltavissa moneen lähtöön. Sinne on tehty näyttävästi rakennettuja tv-tuotantoja, kuoro-oopperoita Aidasta Tannhäuseriin, eikä Joutsenlammen balleriinojenkaan tarvitse potkia seiniä.

Tokiossa puolestaan on suuria näyttämöitä, joissa orkesteri ympäröidään hydraulisesti siirreltävillä puisilla seinä- ja kattoelementeillä ”kaikukoppaan” joka suuntaan avoimella lavalla: lopputuloksena on hienosti eri soitinryhmät erittelevä kokonaissointi, jonka salaisuus on myös puhtaalle puulle jätetty lattia.

Turun musiikkitalon säästöversio tulee vielä kalliiksi, kun koko näyttämöpääty rakennetaan tulevaisuudessa uudelleen.

Omakohtaisesti tietysti toivon, että konserttiyleisön ylimpään ikäneljännekseen, 70+, kuuluvana, terveyttä riittää vielä kokea joku konsertti uudessa musiikkitalossa. Ja oikeasti kuulisi, miten loistava orkesteri meillä onkaan.

Sitten meidän jälkeemme vedenpaisumus...

Hannu Reunamäki

Hirvensalo