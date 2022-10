Mikä mahtaa olla Turun kaupungin pysäköinninvalvonnan toiminnan tavoite? Onko se vain ja ainoastaan kaupungin kassan kartuttaminen keinolla millä hyvänsä?

Tässäpä pieni tarina pysäköinnistä Turussa. Kakolanmäellä on pysäköintipaikkoja ajateltu tarvittavan vain alueen asukkaille (halleissa) ja parille yritykselle. Asukkaiden vieraiden ei kannata vaivautua alueelle autolla.

Tämän saimme karvaasti kokea. Tiililinnankadun päässä oli kuvan mukainen liikennemerkki, joka osoitti kyseisellä paikalla olevan vieraspysäköintipaikkoja viereisen taloyhtiön asukkaiden vieraille. Autoja siinä oli jo parkissa. Tilaa oli kuitenkin vielä yhdelle ja pysäköimme siihen. Oli syyskuinen sunnuntai.

Kakolanmäki on edelleen jokseenkin keskeneräisen näköistä aluetta, joten maasta puuttuvat merkinnät eivät ihmetyttäneet. Olihan paikalla selkeästi liikennemerkki ja siinä oli aina autoja pysäköitynä. Lähtiessämme meitä odotti sakkolappu. Syynä pysäköinti pihakadulle (Tiililinnankatua ei ollut tuolloin merkitty pihakaduksi, noin viikko sitten nyt lokakuussa jo oli).

Teimme sakosta oikaisuvaatimuksen, joka hylättiin. Paikalla ei kuulemma ole merkittyjä pysäköintipaikkoja.

Valvojan virheellisen sakotusperusteen kaupunki oli korjannut lennossa itselleen paremmin sopivaksi (vaikka viranomaisen virheellistä päätöstä ei lain mukaan saisi korjata asianosaisen vahingoksi, ellei virhe ole ilmeinen ja aiheutunut asianosaisen omasta menettelystä).

Saimme myöhemmin syyskuussa samasta paikasta vielä toisenkin pysäköintisakon. Ensimmäinen sakko oli selkeästi annettu väärin perustein ja paikalla oli liikennemerkki osoittamassa laillista pysäköintipaikkaa. Miksi siis emme olisi käyttäneet sitä ainoata paikkaa, johon Kakolanmäellä voi pysäköidä?

Jälkimmäisen sakon syynä oli pysäköinti pysäköintikieltoalueelle. Soitimme pysäköinninvalvontatoimistoon ja ihmettelimme, että mistä oikein on kyse. Sieltä kerrottiin, että kyseinen liikennemerkki ei ole kaupungin vaan se on yksityinen ja se on yksityisalueella tien varressa.

Kaupunki ei voi kuulemma tehdä asialle mitään ja niinpä kaupungin valvojat käyvät päivittäin sakottamassa kyseisellä paikalla. Mistä pysäköijä voi tietää, kenen asentama jokin liikennemerkki on? Jos liikennemerkki on harhaanjohtava ja siitä aiheutuu haittaa autoilijoille, eikö kaupungin pysäköinninvalvonta tunne itsellään olevan mitään roolia asian korjaamisessa?

Toki voimme valittaa molemmista sakoista hallinto-oikeuteen a’ 270 euroa, kun vaakakupin toisessa päässä on 60 euron sakko. Ja sen varaan kaupunki kaiketi laskeekin, että harva tuohon ryhtyy.

Kati Arell