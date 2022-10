Palkkasyrjintä työelämässä on huomattava ongelma. Sukupuolten välinen palkkaero on 16 prosenttia ja sen kaventuminen on ollut erittäin hidasta. Palkka-avoimuuden edistäminen on keskeinen keino sukupuolten välisen selittämättömän palkkaeron kaventamiseksi.

Naisjärjestöjen Keskusliitto, palkansaajakeskusjärjestöt SAK, Akava ja STTK, ammattijärjestö Specia ja Mothers in Business (MiB) vetoavat yhdessä hallitukseen, jotta valmistelua palkka-avoimuuden lisäämiseksi jatketaan ja suunniteltu lakiesitys viedään eduskuntaan ennen hallituskauden loppua.

Palkka-avoimuusesityksen valmistelu keskeytettiin elokuussa hallituspuolueiden erimielisyyden takia, mutta neuvotteluja on sittemmin jatkettu.

Palkka-avoimuutta on valmisteltu kolmikantaisesti jo kaksi hallituskautta. Nyt on viimein päästävä maaliin. Hallituksen on osoitettava johtajuutta, jotta asiassa löydetään sopu hallitusohjelman mukaisesti.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Ehdotetut lakimuutokset parantaisivat työntekijöiden mahdollisuutta tunnistaa mahdollisia perusteettomia palkkaeroja ja ryhtyä toimenpiteisiin niiden korjaamiseksi työpaikalla. Se ei kuitenkaan tarkoittaisi palkkojen julkisuutta. Lakimuutokset eivät tekisi palkkatietoja julkisiksi millään tavoin, ei yksilön eikä yhteisön osalta.

Palkkauksen läpinäkyvyys, palkka-avoimuus ja työntekijöiden palkkaosaaminen ovat tärkeitä keinoja lisätä sukupuolten tasa-arvoa ja samapalkkaisuutta työpaikoilla. Palkka-avoimuuslainsäädäntö edistäisi näitä kaikkia.

Suomi on saanut huomautuksia palkkaerojen hitaasta kapenemisesta kansainvälisiltä ihmisoikeustoimielimiltä. Hallituksella on kansainvälisiin sopimuksiin ja perustuslakiin pohjaava velvollisuus palkkaerojen kaventamiseen.

Hallituksen on pidettävä kiinni omasta hallitusohjelmakirjauksestaan eli palkka-avoimuuden lisäämisestä lainsäädännöllä.

Saara-Sofia Sirén

puheenjohtaja

Naisjärjestöjen Keskusliitto

Jarkko Eloranta

puheenjohtaja, SAK

Pekka Piispanen

johtaja, Akava

Antti Palola

puheenjohtaja, STTK

Saara Paavola

toiminnanjohtaja, Specia – Asiantuntijat ja esihenkilöt ry

Annica Moore

toiminnanjohtaja

Mothers in Business MiB ry