Tutkija Jouni Issakainen nosti esiin huolensa lajintuntemuksen rapautumisesta Suomen yliopistoissa (TS mielipiteet 18.10.). Tätä huolta kommentoi ja liennytti professori Ilari Sääksjärvi Miika Tiaisen artikkelissa (TS 19.10.). Molemmilla on hyviä näkökulmia asiaan, mutta tärkeä näkökulma jäi niissä kokonaan huomiotta.

Merkittävä ja jopa vallankumouksellinen kehityssuunta on tapahtumassa DNA-tutkimuksen puolella. Siinä missä perinteisesti lajintunnistus on ollut harvojen oikeus, nopeasti kehittyvä DNA-sekvensointiteknologia mahdollistaa tarkan ja automatisoidun lajintunnistuksen.

Menetelmän hyödyt ovat mittaamattomat. Vaikka tähän kykeneviä laitteita onkin vasta siihen erikoistuneissa laboratorioissa, teknologia on jo olemassa, ja ennen pitkää se tulee myös kansalaisten saataville.

Voi vain kuvitella, miten paljon lajistollista informaatiota kertyy sitten, kun tunnistus ei ole enää pullonkaulana. Niinpä Issakaisen peräänkuuluttaessa sitä, että jatkossakin Suomesta löytyisi ainakin yksi kirva-asiantuntija museosta, DNA-teknologian myötä jokainen kansalainen voi tulevaisuudessa määrittää kirvoja, tai muita eliöitä, ja tuottaa tärkeää tietoa niiden esiintymisestä.

DNA:han perustuvien tunnistusmenetelmien valtava etu on sekin, että DNA-viivakoodi löytyy jokaisesta eliöstä, eikä yksilön huono kunto tai hankala kehitysvaihe tuo enää mutkia matkaan. Paitsi että tällä teknologialla voidaan tunnistaa yksittäisiä yksilöitä, menetelmä mahdollistaa jopa miljoonien yksilöiden massatunnistuksen esimerkiksi maaperä- tai vesinäytteistä.

Niinpä tälläkin hetkellä Suomessa tehdään tutkimusta, jossa selvitetään uhanalaisen kiljuhanhen esiintymistä vesistöissä ottamalla järvestä vesinäyte ja tutkimalla löytyykö siitä kiljuhanhen DNA:ta! DNA-viivakoodikirjaston rakentaminen Suomen eliölajistolle on hyvin pitkällä. Tätä työtä tehdään osana Lajitietokeskus-tutkimusinfrastruktuurihanketta.

Vastikään EU on panostanut miljoonia eurooppalaiseen DNA-viivakoodityöhön. DNA-pohjaisten tunnistusmenetelmien tutkimukseen ja kehitykseen on myönnetty lisääntyvässä määrin rahoitusta niin Suomessa kuin maailmalla.

Toinen haaste liittyy siihen, että valtaosa maailman lajistosta on kokonaan tieteelle kuvaamatonta ja siten nimeämätöntä. Tämä niin sanottu pimeä diversiteetti on jäänyt tuntemattomaksi pääosin siksi, että perinteisin menetelmin emme yksinkertaisesti voi rajata ja tunnistaa näihin ryhmiin kuuluvia lajeja. Niitä on liikaa, ne ovat liian samankaltaisia ja yleensä kooltaan hyvin pieniä.

Esimerkiksi suomalaisessa metsämaastossa saattaa neliömetrillä olla yli miljoona sukkulamatoa. Sukkulamadoilla on valtava ekologinen merkitys maaperän ravinteiden ja energian kierrossa, mutta kukaan ei kykene niitä määrittämään.

Myös tähän ongelmaan löytyy ratkaisu DNA:sta. Perintöaines on aina lajien välillä erilaista, olivatpa lajit ulkonäöltään sitten kuinka samankaltaisia tahansa. Omassa tutkimuksessamme olemme selvittäneet DNA:n käyttöä äkämäsääskien lajirikkauden tutkimuksessa.

Tämä lajiryhmä on suunnattoman monimuotoinen ja vain hyvin pieni osa lajeista on tieteellisesti kuvattu ja nimetty. Kuvaavaa DNA:n potentiaaliin liittyen on, että pro gradu -tutkielmassaan kirjoittajista Niina Kiljunen havaitsi Suomesta jopa tuhat uutta äkämäsääskilajia, valtaosin tosin todennäköisesti vielä tieteelle kuvaamattomia.

Kun nämä ”pimeät” lajit on ensin havaittu ja määritelty DNA:n avulla, tulee niiden tieteellinen kuvaaminen myös mahdolliseksi. Omassa vastikään rahoituksen saaneessa BIOMON-hankkeessamme keskitymme juuri tähän.

Lajintuntemuksen, ja laajemmin biodiversiteettilukutaidon, kohdalla on siis meneillään vallankumous, jossa Suomi on tutkimuksellisessa eturintamassa. Maailma muuttuu, mutta tässä tapauksessa näköpiirissä on siis paljon enemmän valoa, kuin mitä Jouni Issakaisen varsin pessimistinen näkemys heijastelee.

Marko Mutanen

FT, Yli-intendentti

Oulun yliopisto

Niina Kiljunen

FM, väitöskirjatutkija

Oulun yliopisto