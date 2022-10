Tässä vielä yksi näkökulma varhaiskasvatuksen kriisiin. Kriisissä ala todellakin tuntuu olevan.

Teen aika ajoin sijaisuuksia eri päiväkodeissa. Lähinnä paikkaan sairaslomia ja muita poissaoloja. Tulen ihan eri alalta ja omat lapset siis jo aikuisia. Näin ikään kuin sivustakatsojana huomaa tietyt asiat ehkä selkeämmin.

Päiväkodeissa on todellakin eroja. Osaan menee mielellään, koska otetaan heti osaksi työyhteisöä.

Sitten on päiväkoteja, joita tekee mieli vältellä, koska osa vakituisesta henkilökunnasta tuntuu kuvittelevan, että sijainen on tullut lähinnä heidän henkilökohtaiseksi palvelijakseen. Juu, ei ole, ihan lapsia on tultu hoitamaan. Eikä se lastentarhanopettajan tai hoitoalan koulutus tee kenestäkään automaattisesti asiantuntijaa. Tarvitaan myös tunneälyä ja herkkyyttä ja sitä ei kirjoista lukemalla opita.

Aika yleistä näillä naisvaltaisilla työpaikoilla on huono ilmapiiri. On selkäänpuukotusta, valtataisteluja ja juoruilua, ja jonkin verran myös sitä oman aseman pönkittämistä.

Asioista ei useinkaan keskustella avoimesti. Mikä tietysti osin ymmärrettävää, koska ihmiset haluavat pitää kiinni työpaikoistaan. Silti se ”kaikki on ihan hyvin”-mentaliteetti ei johda mihinkään rakentavaan. Tyytymättömyys vain kasvaa. Sairaslomia on valtavasti ja iso osa johtuu juuri uupumuksesta.

Eri päiväkoteja kiertäneenä on huomannut, että yksiköissä on valtavasti eroja. Osassa aika menee ihan ihmeelliseen äkseeraukseen. Jos ei se muksu ole kertaakaan tykännyt vaikkapa siitä punajuuresta, niin minkä ihmeen vuoksi sitä edelleen pitää väkisin tuputtaa? Kaikkea toki pitää maistaa, mutta eiköhän kerta riitä.

Osassa päiväkodeista käytetyt opit ovat myös vanhentuneita. Ruoka ei ole mikään palkinto. ”Saat tätä, kun syöt ensin tuon.”

Myös sen asian mielekkyys on vähän kyseenalaista, että tunnin verran yritetään saada nukkumaan kiljuvaa ja rimpuilevaa lasta niin, ettei huoneessa kukaan muukaan saa nukutuksi. Joku muu ratkaisu täytyy olla.

Säälittää välillä lapset, jotka ovat hiljaisempia ja ujoja. Herkkä lapsi kyllä kärsii siitä liian suuresta ryhmäkoosta ja jatkuvasta metelistä. Ja siitä kärsivät kyllä aikuisetkin. Henkilökunnan aika menee paljolti tyhjänpäiväiseen paperien täyttämiseen. Arvioita arvion perään ja lisäksi nykyään whatsuppin kautta jatkuvaa informointia perheille.

Lapsia kasvatetaan armeijamalliin, tärkeimpänä tavoitteena se, että tulee pärjäämään koulussa ja muutenkin yhteiskunnassa. Kuitenkin se leikki on se lapsen pääasiallinen työ ja oikeus saada olla lapsi.

En ihmettele, ettei ihmisiä varhaiskasvatus alana kauheasti kiinnosta. Se on todella stressaava ala ja mitään taukoja ei ole. Siellä pitää olla käytettävissä koko päivän. Myös ruokailu tapahtuu lasten kanssa. Tietysti, koska sekin on osa kasvatustyötä.

Suunnittelutyöhön on heikosti aikaa. Siihen käytetään sitten se aika, kun lapset ovat päiväunilla, mikäli ei satu niin sanottu salivuoro. Lapsethan eivät koskaan nuku yksin makuusaleissa, eikä pidäkään nukkua. Aina on aikuinen paikalla.

Jos halutaan alalle tekijöitä, niin ehdottomasti ryhmäkoot pienemmiksi ja kodinomaisemmiksi. Ja alan palkkausta on myös tarkistettava.

Ja olisiko järkevä hiukan lyhentää lastentarhanopettajien koulutusaikaa? Luulen, että lyhyemmässäkin ajassa oppisi ammatin, jossa suurin osa kuitenkin on sitä ihan perushoitoa ja rutiinia. Pesua, pukemista, ulkoilua, leikkimistä ja lukemista.

Jokaisen, joka ajattelee päiväkotityöstä, että onpa helppoa kun päivät pitkät saa vain leikkiä, niin tervemenoa kokeilemaan. Saattaa mieli muuttua.

