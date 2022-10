EU valmistelee parhaillaan kunnianhimoista toimenpidepakettia, jolla pyritään saamaan ilmansaasteet kuriin.

Ehkä syynä on se, että käytimme maskeja niin pitkään. Tai se, että yhä useampi pyöräilee. Ehkä tunnemme jonkun, joka on kärsinyt ilmansaasteiden seurauksista. Komission tuoreimmasta kyselystä käy joka tapauksessa ilmi, että eurooppalaiset ovat hyvin huolissaan hengitysilmansa laadusta.

Vaikka EU:n toimet ovat parantaneet ilmanlaatua merkittävästi, lisätoimia tarvitaan. Pahimpia ongelmia ovat energiantuotannosta, liikenteestä, teollisuudesta ja maataloudesta peräisin olevat hiukkaset, typpidioksidi ja otsoni. Ne päätyvät hengitysilmasta keuhkojen kautta verenkiertoon ja vahingoittavat elimistöä.

Ilmansaasteet ovat edelleen merkittävin syy ympäristötekijöistä johtuville kuolemille ympäri Eurooppaa: satoja tuhansia ihmisiä kuolee joka vuosi ennenaikaisesti niiden seurauksena. Suomessa ne aiheuttavat tuoreimpien lukujen mukaan 1 500 ennenaikaista kuolemaa vuodessa. Lisäksi miljoonat ihmiset kärsivät saastuneen ilman vaikutuksista, kuten astmasta, sydän- ja verisuonisairauksista ja keuhkosyövästä, jotka kaikki on yhdistetty kiistattomasti saasteisiin.

Vaikutukset kohdistuvat etenkin lapsiin, ikääntyneisiin ja vähävaraisiin. Kuten Maailman terveysjärjestö WHO on todennut, ilmansaasteita on kaikkialla.

Emme voi valita hengittämäämme ilmaa, mutta voimme parantaa sen laatua. On aika omaksua uusi lähestymistapa ja ottaa käyttöön tehokkaita keinoja, jotka nopeuttavat muutosta.

Tästä syystä Euroopan komissio aikoo tällä viikolla ehdottaa merkittäviä parannuksia ilmanlaatua koskevaan lainsäädäntöön. On aika tehdä saasteettomuustavoitteista lakisääteisiä, jotta voimme puolittaa ilmansaasteiden haitalliset terveysvaikutukset vuoteen 2030 mennessä ja varmistaa, että vuosisadan puoliväliin mennessä ilmanlaatu ei enää aiheuta ihmisille terveysongelmia EU:ssa.

EU:n kansalaiset ovat vakaasti sitä mieltä, että ilmanlaatunormien olisi oltava tiukempia. Useimmat uskovat, etteivät suuret teollisuuslaitokset ja fossiilisia polttoaineita käyttävät energiantuottajat tee tarpeeksi hyvän ilmanlaadun varmistamiseksi. Kansalaiset vaativatkin saasteiden tiukempaa valvontaa.

Myös kotitalouksien lämmitys, maatalous ja liikenne saastuttavat edelleen liikaa. Tämän seurauksena EU:ssa yli 90 prosenttia kaupunkilaista hengittää ilmaa, jonka epäpuhtauksien määrä ylittää WHO:n suositukset.

Normeja on siis kiireesti tiukennettava, ja ne on saatava paremmin vastaamaan WHO:n suosituksia. Niitä aiotaan myös tarkistaa säännöllisesti tieteen ja teknologian kehityksen ottamiseksi huomioon. Uudella lainsäädännöllä parannetaan myös yleisön tiedonsaantia ja tarjotaan paikallisviranomaisille parempia työkaluja puhtaamman ilmanlaadun saavuttamiseksi.

Terveyshyödyt ovat huomattavia: kuolleisuus- ja sairastuvuusluvut laskevat ja terveydenhuoltojärjestelmiin kohdistuva paine vähenee. Myös EU:n ruokaturva paranee, sillä otsoni on merkittävä syy satojen heikkenemiseen. Hyödyt ovat paljon suuremmat kuin kustannukset. Toimenpiteiden kustannuksiksi arvioidaan alle 6 miljardia euroa, mutta ne tuottavat vuoteen 2030 mennessä arviolta 42–121 miljardin euron arvosta hyötyjä.

Sitä paitsi emme voi määrittää hintaa hengelle ja terveydelle.

Ehdotus tuo mukanaan merkittäviä uudistuksia, joilla varmistetaan, että EU:n sääntöjä noudatetaan ja kansalaisia suojellaan: ilmanlaadun seurantaa ja mallintamista parannetaan ja käyttöön otetaan selkeämmät säännöt oikeussuojan saatavuudesta ja tehokkaat seuraamukset lakien rikkomisesta.

Suomessakin voitaisiin ehkäistä 1 500 kuolemaa vuodessa. On aika myöntää nykytilanne ja ryhtyä toimenpiteisiin ihmishenkien pelastamiseksi. Sen eurooppalaiset ansaitsevat.

Virginijus Sinkevičius

EU:n ympäristökomissaari