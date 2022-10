Mielenterveys on asia, joka on tärkeä osa jaksamista ja siksi siitä täytyisi pitää huolta. Silti surullisen usein nuoret kuulevat vähättelyä ongelmiinsa ihmisiltä, joiden pitäisi olla ammattilaisia ja kuunnella nuoria. Olen päivittäin ihmisten seurassa, joilla on mielenterveysongelmia, ja näen, kuinka paljon se vaikuttaa.

MIELI ry -sivuston mukaan jopa joka viides nuori kärsii jostain mielenterveydellisestä ongelmasta. Kun siihen lisätään vielä nuoret, jotka eivät tuo mielenterveydellisiä ongelmiaan esille, luku on huolestuttavan suuri.

Mielenterveysongelmilla on myös huomattava vaikutus fyysiseen hyvinvointiin: ruokahalu voi huonontua, väsymys kasvaa ja koko ajan tuntuu olevan herkillä. Se voi vaikuttaa huomattavasti koulumenestykseen ja jos arvosanat laskevat, et välttämättä pääse ammattiin, josta haaveilet.

Monesti aikuiset, joiden velvollisuus olisi kuunnella nuorta, vähättelevät heidän ongelmiaan. Siinä tulee nuorillekin olo, että he vaan ylireagoivat eikä mikään ole vialla.

Mielestäni mielenterveysalan ammattilaiset eivät osaa asettautua nuoren asemaan tarpeeksi hyvin. He antavat neuvoja esimerkiksi itsetuhoisen käytöksen välttämiseksi, mutta eivät neuvot toimi läheskään kaikkien kohdalla.

Koko ajan pienempi osa nuorista uskaltaa tuoda omia ongelmiaan ilmi, koska he elävät pelossa, että kukaan ei kuuntele tai usko. Silloin nuoret pitävät ongelmansa sisällään, eikä nuoren ihmisen kuulu käydä niin isoja asioita yksin läpi, kun ei edes välttämättä itse tiedä, mikä on vialla.

Asioita pitäisi saada purkaa pelkäämättä, että sinua ei uskota.

On mielestäni myös väärin, että jotkut luulevat poikaoletetuilla olevan vähemmän mielenterveysongelmia, koska he ovat poikia. Kaikilla voi olla vaikeuksia oman mielenterveyden kanssa sukupuolesta riippumatta.

Asiaa auttaisi, jos olisi enemmän ammattilaisia ja resursseja parempiin toimiin. Tavoite olisi, että mahdollisimman monella nuorella olisi turvallinen olo mennä puhumaan siitä, mikä painaa mieltä.

Siten ei tarvitsisi käydä kaikkea läpi yksin, vaan asioista voisi mennä keskustelemaan ammattilaisen kanssa ja saada jotain neuvoa tilanteeseen. Asiaan pitää saada muutos.

Jade Käki

8F