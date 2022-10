43 vuotta sitten istuin perheeni kanssa katolla Shirazissa, Iranissa, ja seurasin pääkadulla olevia mielenosoituksia. Sotilaat ampuivat, kyynelkaasu poltti silmissäni ja huudot kaikuivat ”marg bar shah, Khomeini akbar!”. Vallankumous oli alkanut.

Vanhempani työskentelivät yliopistolla ja minä kävin siskoni kanssa koulua. Kun saavuimme Iraniin, oli sallittua käyttää farkkuja ja tukkani sai lentää vapaasti. Hetkeä myöhemmin piti käyttää chadoria (huntua). Isä ei saanut enää luennoida, lääketieteen opiskelijat uhkasivat heittää pommeja saliin. Yliopistossa alkoi lakko.

Elokuvateatterit ja tavaratalot suljettiin tai sytytettiin tuleen. Ne, jotka eivät ehtineet paeta, paloivat sisälle. Tavaratalossa meille kävi melkein niin, koska portit lukittiin ulkopuolelta ja ihmiset huusivat hysteerisesti. Joku kuitenkin tuli ja veti meidät ulos. Seuraavana päivänä jäljellä olivat vain poltetut rauniot.

Mikään ei toiminut. Postissa kaikki kirjeet olivat jättikasoissa lattialla. Ei ollut päivälehtiä eikä uutisia. Kouluani pommiuhkailtiin joka päivä, opettajat istuivat koulun ulkopuolella istumalakossa. Luokkakaverit katosivat yksi kerrallaan. Heidät oli teloitettu tai sitten he olivat onnistuneet pakenemaan ulkomaille. Seinillä oli korvat.

Revimme ensimmäisen sivun koulukirjoistamme, siinä shaahin kuva tuijotti meitä. Nyt koulutytöt repivät kuvia Khameneista ja marssivat niitten päällä.

Kotimatkalla koulusta mielenosoittavat marssivat meitä vastaan. Sotilaat ampuivat. Heittäydyimme Punaisen ristin takapihalle ja piilouduimme yhden pöydän alle. Me olimme vihattuja jenkkejä. Ulkomaalaisten taloja poltettiin. America = Saatana.

Kun yritin huutaa, että olin Suomesta, niin he katsoivat minua iloisesti ja huusivat ”Aaah, Lasse Virén... good country”.

Yhtenä päivänä meidät evakuoitiin Bahrainiin viimeisellä lennolla.

Kysymys ei ole hijabin käyttämisestä vaan perus- ja ihmisoikeuksista.

Rakkaat iranilaisystävät uskoivat parempaan tulevaisuuteen. Kun shaahi pakeni maasta, niin kaiken piti muuttua paremmaksi. Ajatollah Khomeini saapui ja Islamilainen valtio perustettiin. Tämän mukaan tuli moraalipoliisin sääntöjä: Koiraa ei saa ulkoiluttaa (se ammutaan).

Naiset eivät saa pyöräillä, tanssia, antaa tukan heilua tuulessa, imeskellä jäätelöä tai käyttää meikkiä. He eivät saa tavata miespuolisia henkilöitä ilman perheenjäsenten läsnäoloa, eivät deittailla eikä pussailla kaduilla. Hijabin käyttö on laki.

Tytöt ja pojat ovat eri luokissa eivätkä saa syödä yhdessä. Naisten arvo on puolet miesten arvosta esimerkiksi oikeudenkäynneissä. Rangaistus: pahoinpitely, piiskaaminen, kivitys, teloitus. Ennen teloituksia raiskataan tyttö, koska neitsyt voi päästä taivaaseen.

Nyt huudot taas kaikuivat. ”Marg bar Khamenei, marg bar diktator.” Viime kuukauden aikana satoja protestoivia lapsia ja nuoria on raiskattu, hakattu barbaarisesti tai ammuttu kuoliaaksi. Nuori mies ammuttiin päähän, kun hän kannustavasti tööttäsi mielenosoittajille.

Koulutytöt, jotka marssivat Khamenein kuvien kanssa, lähetettiin mielenterveysosastolle ”uudelleenkoulutettavaksi”. Solidaarisuudessa öljytyöntekijät osoittavat mieltään (tämä katkaisi kamelin selän vuonna 1979).

Pari yötä sitten Evin vankila sytytettiin tuleen. Tähän vankilaan on suljettu kaikki poliittiset vangit: aktivisteja, ulkomaalaisia, opiskelijoita, runoilijoita, ohjaajia ja kaikkia muita, jotka ovat uskaltaneet protestoida brutaalia valtiota vastaan. Heitä on kidutettu ja teloitettu.

Viimeiset tapahtumat ovat herättäneet vahvoja muistoja minun lapsuudestani; tuoksut, äänet, näyt. 43 vuoden jälkeen traumat ovat yhä minussa. Minusta on erittäin tärkeää, että he, jotka kohtaavat maahanmuuttajia, huomioivat, miten he oikeasti voivat ja millaisia traumoja heillä voi olla mukanaan.

Sotatraumat ovat yleensä tabuaihe kotona. Halutaan laittaa kansi päälle ja mennä eteenpäin, mutta piirustuksissa ja leikeissä nämä traumat ponnahtavat esiin.

Iranin valtio on yrittänyt sulkea internetiä, mutta kaikki brutaalit, tuskalliset tapahtumat löytyvät Instagramista ja Tiktokista.

Kysymys ei ole hijabin käyttämisestä vaan perus- ja ihmisoikeuksista. Suomessa on yli 4 000 ihmistä, joilla on iranilaista taustaa. Tukekaa heitä kamppailussa Iranin tulevaisuudesta.

Jin. Jiyan. Azadi. Women. Life. Freedom.

Nina Forsten-Lindman

Koulupsykologi, FC Interin psykologi sekä monikulttuuri-integraatio -projektin vetäjä