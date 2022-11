Turun pormestarimalli on kuin morsiamen asu: hiukan Helsingistä, vähän Tampereelta ja runsaasti turkulaista luomua. Kun järjestelmää näinä suurten mullistusten aikoina on työstetty, piisaa epäilijöitä. Meitä on yhä. Mutta apparaatti käy kuin käkikello…

Hallintosääntö on poliittisen pelimme sääntökirja. Vaalikauden toiminnan johtoajatuksena (pelikirjana) on pormestariohjelma. Se rakentuu Turun visiosta, strategiasta sekä erilaisista ohjelmista ja suunnitelmista. Keskeisimpiä siinä ovat strategiamme viisi kärkihanketta.

Kaikki kaupunginvaltuustoon tulevat asiat valmistelee ja toteuttaa kaupunginhallitus.

Pormestari on operatiivinen johtaja. Hänen esikuntapäällikkönään toimii kansliapäällikkö. Hän johtaa henkilöstöä ja hallintoa.

Kaupunkimme päätöksenteon ikiongelma on ollut jahkailu. Asioita on palautettu ja jätetty pöydälle. Sotilaskielellä nynnyilty ja tupeksittu.

Uudessa pelikirjassamme eri palvelualueiden valmentajina toimivat apulaispormestarit. He muodostavat keskisuurten valtuustoryhmien johtajien (apuvalmentajat) kanssa myös laajennetun pormestaritoimikunnan. Kukin välittää tietoa löytääkseen yksituumaisuuden.

Demokraattisen kulissitoiminnan huipentuma on pormestarin johdolla toimiva, kaikkien valtuustoryhmien puheenjohtajien muodostama ryhmänjohtajisto. Se kokoontuu pormestarin kutsusta sekä aina ennen valtuuston kokousta. Siellä kypsytetään konsensus ja torjutaan kokoustemppuilu.

Kun samat henkilöt toimivat sekä kaupungin että puolueittensa korkeimmissa päätöksentekoelimissä (pelinrakentajina), on sutjakasta välittää luotettavaa tietoa omalle ryhmälle. Ja päinvastoin.

Pormestarilla on siten mahdollisuus muodostaa reaaliaikainen ja uskottava tilannekuva voimakentistä. Hän voi myös sukkelasti suunnata kaupungin johtoryhmän jakamaan tietoa eri valtuustoryhmille tai kutsua koolle ryhmiensä päätöksentekoon valtuuttamat edustajat. Se on pormestarimallin tuomaa tuoretta notkeutta sekä luottamusta. Ei paha!

Järjestelmä on jo kaatanut poliitikkojen ja virkahenkilöstön välisiä aitoja. Kaupunginhallituksen aamukoulut, seminaarit ja katselmukset ovat havainnollisesti taustoittaneet hankkeita. Ne ovat parantaneet viestintää ja lisänneet keskustelua sekä "ison kuvan" hahmottamista. Toteutettuina tuoreet infra- ja tilahankkeemme ovat pysyneet taloudellisissa raameissaan. Kaupungissa on pöhinää!

Pormestarimalli on myös nopeuttanut päätöksentekoa ja siten säästänyt yhteisiä varojamme. Esimerkiksi viime vuodelta lienee säästynyt huimasti euroja kaupunginhallituksen kokouspalkkioita.

Turun pormestarijärjestelmä sekä -ohjelma ovat saaneet muhia rauhassa. Oppositiota ei ole. Kaikki valtuustoryhmät hyväksyivät pormestariohjelman. Siihen lienevät vaikuttaneet myös onnistuneet virkahenkilö- sekä pormestarivalinnat. Päätösvalta painottuu kuitenkin pitkäjänteisesti visioiville virkahenkilöille.

Konsensus on löytynyt usein jo asioiden valmisteluvaiheissa. Myös pormestariohjelman kirjaukset ja taloudelliset raamit ovat hillinneet puolueiden poliittista irrottelua. Se tulee näkymään etenkin Turun vuosien 2023–2026 toiminta- ja taloussuunnitelmasta (talousarvio) päätettäessä.

Nyt laaditaan vain "palvelukokonaisuuksien kootut tarpeet vastaan kansliapäällikön laatima ns. pormestarin esitys". Jälkimmäinen tukeutuu pormestarisopimukseen ja realismiin.

Talousraamit tuskin paukkuvat. Puolueet voivat korkeintaan mediassa revitellä painotuksiaan ja jaella vaalilupauksia. Valtuustosaliin ne tuskin päätyvät?

Aamulla 14.11. ennen valtuuston talousarviokokousta valtuustoryhmien puheenjohtajat hyväksyvät nöyrästi kokouskupletin juonen. Käsikirjoituksesta ei poiketa. Konsensus leijailee.

Turun pormestarimalli kypsyy kuin painekeittimessä. "Uusi Turku" -organisaatio saataneen kypsäksi ensi vaalikaudeksi.

Mutta eihän resepti ruokaa valmista ja siitä nauti. Sen tekevät päättäjiinsä tyytyväiset turkulaiset. Nyt politiikka on saanut kasvot. Lastu lentävät. Mutta miten kansalaisten tyytyväisyys mitataan?

Kykenemme kyllä reagoimaan "katseella" reaaliaikaisesti talouden osavuosikatsauksiin, mutta taloudellinen konkretia on hakusessa. Ensi vuosi 2023 sujunee kohtuullisesti. Vuosista 2024–2026 tulee pahasti takkiin. Alijäämät suhteellisesti tuplaantuvat, sillä hyvinvointialueuudistuksen seurauksena tulopohja liki puolittuu.

Turun velka ja vastuut lisääntyvät. Maksajille tulee kertoa ymmärrettävästi, miten asiat ovat ja miten ongelmat ratkaistaan.

Demokratian avoimuus on näet parasta puhtautta.

Mikael Miikkola

Turun valtuuston varapuheenjohtaja (ps)