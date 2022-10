Turun Sanomat julkaisi 5.10. artikkelin ”Erityislapsen äidin mukaan tuen haku tehty nöyryyttäväksi”. Jutussa tarkasteltiin vammaistuen myöntämiseen vaadittavaa vanhempien hakemuksen laatimista nepsy-lasten äidin näkökulmasta. Hakemus tarvitaan aina diagnoosin ja C-lääkärinlausunnon lisäksi.

Psykiatristen diagnoosien perusteella myönnettävät alle 16-vuotiaiden vammaistuet ovat lähes kaksinkertaistuneet kymmenessä vuodessa. Valtaosa on neuropsykiatrisia diagnooseja. Kasvu johtuu pitkälti neuropsykiatristen poikkeavuuksien diagnosoinnin kehittymisestä.

Vuonna 1991 syntynyt tyttäreni sai lapsuusvuosina toisen diagnoosin, joka vasta vuonna 2010 täsmentyi add-diagnoosiksi. Varhainen, tarkempi diagnoosi olisi auttanut tytärtäni huomattavasti. Nepsy-tietoisuuden lisääntymisestä voimme olla iloisia, samoin vertaistuen kasvusta nykyisenä some-aikakautena.

Kelan kolmiportainen vammaistuki alle 16-vuotiaalle lapselle on tärkeä tukimuoto. Vanhempien hakemus on välttämätön, sillä jokainen lapsi on yksilö erityislapsenakin ja niin ovat hänen haasteensakin sekä tuen, huolenpidon ja kuntoutuksen tarpeensakin.

On vaikeaa kirjoittaa hakemukseen kuvausta lapsestaan kompuroimassa arjessa.

Muistan kuitenkin omakohtaisesti artikkelissa mainitun turhautumisen ja jaan haastatellun kaarinalaisäidin tunteet. On vaikeaa kirjoittaa hakemukseen kuvausta lapsestaan kompuroimassa arjessa.

Lisäpäänsärkyä aiheuttaa se, että Kelalle tulee antaa tietoa myös lapsen edistymisestä. On siis kuvattava tukea tarvitseva lapsi, jolla on vaikeuksia, mutta joka kuitenkin on kehittynyt ja saanut apua jo toteutuneista tuki- ja kuntoutusmuodoista. Tämä on melkoinen tehtävä hyvällekin kynäilijälle. Kuitenkin – oman lapsensa eteen tekee kaikkensa.

Erityislasten vanhempien arki on usein vaativaa. Niinpä tukien hakeminen saattaa stressata jo etukäteen.

On hyvä, jos Kelassa tunnistetaan hakuprosessin kuormittavuus ja vammaistuki myönnetään mahdollisimman pitkäksi aikaa, kuten Kelan erityisasiantuntija Tuula Sahiluoto jutussa toteaa. Puoli vuotta on kuitenkin mielestäni kovin lyhyt aika edellisestä hakemuksesta seuraavaan.

Tärkeintä on se, että erityislapsiperheiden elämästä keskustellaan julkisuudessa. Siten myös etäällä toimistoissaan asioita käsittelevät virkailijat ja lapsen vammaistukea hakevat vanhemmat lähentyvät. Siten löytyy tarvittaessa myös uusia ratkaisuja käytäntöihin, jotka vaativat päivitystä.

Sanna Paasikivi

nepsyn ja kehitysvammaisen äiti

alue- ja kaupunginvaltuutettu (ps)