Se löytyi -kampanja ja siitä tehty Turun Sanomien haastattelu (6.10.) ovat herättäneet monenlaisia mielipiteitä. Tuomiokirkkoseurakunnan osin kriittistä ja kirkon kasteteologiaan ankkuroituvaa näkemystä on kiitelty ja moitittu. Tämä kertoo siitä, että kampanjaan suhtaudutaan kirkon sisälläkin ristiriitaisesti.

Lea Huuhtanen (TS mielipiteet 16.10.) kertoo mielipidesivulla omasta karunkuuloisesta kokemuksestaan 1980-luvulla ja sanoittaa siinä kirkon vaikeutta puhua Jumalasta. Tässä ajassa tämä onkin yksi kirkon suurimpia haasteita.

Miten osaamme puhua Jumalasta niin, että ihminen uskaltautuu kohtaamaan elämän suurimmat kysymykset? Aina ei tarvita isoja kampanjoita: Tuomiokirkkoseurakunnan papit ovat tavattavissa päivittäin Tuomiokirkossa, ja monet käyvätkin siellä puhumassa niin oman elämänsä vaikeista kysymyksistä kuin suhteestaan Jumalaan.

Näen työssäni paljon arkaa ja hiljaista uskoa, jota ihmisten on vaikeaa sanoittaa. Kuitenkin heidän uskonsa on yhtä arvokasta ja todellista kuin niiden, joiden usko rakentuu toisin. Haluamme rohkaista jokaista kulkemaan omia askeleitaan ja tarjota tilaa myös niille, joille usko ja hengellisyys on vierasta.

Seurakunnat Turussakin painottavat asioita eri tavoin. Tämä on tärkeää, jotta jokainen voi löytää itselleen luontevan ja turvallisen tavan kohdata Jumala. Itse esimerkiksi toivon, että kaikki kastettaisiin jo lapsena. Kasteessahan Jumala tulee meitä vastaan jo ennen kuin osaamme itse kääntyä hänen puoleensa.

Aulikki Mäkinen

tuomiorovasti

Turun tuomiokirkkoseurakunta