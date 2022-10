Surullista nähdä jälleen kritiikkiä Se löytyi -kampanjaa kohtaan (TS mielipiteet 12.10.). Herää kysymys, miksi Suomessa nykyään pelätään tutustua kristinuskoon.

Suomessa on pidetty kunnia-asiana olla kristitty maa, valtio, jossa perustana on tuntea Raamattu. On tiedetty, että elämän tarkoitus löytyy Jumalan sanasta, jota Raamattu edustaa.

Tämä yksinkertainen tosiasia on Se löytyi -kampanjan tarkoitus. Jospa nyky-yhteiskunnassa joku löytäisi edes nämä kaksi asiaa Raamatusta; Joh. 3:16, Joh. 14:6, niin hänellä olisi vastaus, miksi tällaisia kampanjoita tarvitaan.

Vastauksen löytänyt