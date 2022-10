Jokaisella pitäisi olla oikeus turvalliseen toimintaympäristöön ja luottamus siihen, että hänestä pidetään hyvää huolta ja aikuiset turvaavat hänen päivänsä. Mitä, jos todellisuus onkin toista, ja lapsi elää jatkuvan jännityksen, pelon ja turvattomuuden tunteen kanssa?

Me kaikki aikuiset tiedämme, että henkinen ja fyysinen väkivalta ja sen uhan alla oleminen on hyvinkin traumatisoivaa. Tutkimusten mukaan lapsi on hyvin herkkä aistimaan asioita ja tunnistamaan pelottavat tilanteet.

Mitä tapahtuu lastemme psyykelle, jos turvallinen päiväkotiryhmä ja turvalliset aikuiset eivät saakaan enää tilannetta haltuun? Lapselle, joka on joutunut väkivallan kohteeksi voi syntyä trauma.

Trauma syntyy, kun ihminen on vaarassa kuolla tai vahingoittua vakavasti ilman, että tilanteesta voi paeta tai että tapahtuman kulkuun ei ole mahdollista vaikuttaa. Siinä voi myös tapahtua psyykkisten selviytymiskeinojen lamaantuminen, joka johtuu ylikuormituksesta. Traumakokemukset voivat olla hyvin pitkäaikaisia ja näyttäytyä osana lapsen arkea. (Sinkkonen & Kalland 2001: 157.)

Erittäin haitallista on, jos lapsi joutuu elämään jatkuvassa “hälytystilassa” ja tällaisissa tilanteissa lapselle voi kehittyä traumaperäinen stressihäiriö (Oranen 2012: 223–224).

Kesti pitkään, ennen kuin aloimme ymmärtää lapsiamme ja muuttunutta käyttäytymistä, yllättävää väsymystä, lamaantumista, apatiaa ja yhtäkkiä alkavia kiukunpuuskia.

Jotkut lapsista näkivät painajaisia yöllä, toiset olivat itkuisempia. Joku reagoi voimakkaalla kiukulla: huutaen, rumia sanoja sanoen, itkien, toistaen väkivaltakokemuksia. Ryhmässä tapahtuvat tilanteet mallintuvat myös vapaa-ajan kaverisuhteissa, ja huomaamattaan lapsi toistaa päiväkodissa nähtyjä tilanteita.

Traumakokemukset eivät kuulu lapsen normatiiviseen kehitykseen, sillä ne ylittävät lapsen kestokyvyn. Jotta lapsen mieli tasapainottuisi, se vaatisi lapselta sekä lähiympäristöltä suuria ponnisteluja. (Sinkkonen & Kalland 2001: 157.)

Trauman kokenut lapsi näkee useasti painajaisia, jotka saattavat heijastua lapsen kokemista tilanteista. Lapsi saattaa myös leikeissään ilmaista kokemiaan traumaattisia tilanteita. Trauman kohdannut lapsi ei ole kyvykäs lohduttamaan itse itseään.

Lapsemme on altistunut jo yli toimintakauden toistuville väkivaltatilanteille.

Nämä kokemukset integroituvat hänen minuuteensa ja vaikuttavat myöhemmin hänen tapaansa kohdata ympäröivä maailma. (Oranen 2012: 223–224.)

Lapsemme onaltistunut jo yli toimintakauden toistuville väkivaltatilanteille. Ryhmän lapsen käyttämä väkivalta on hyvin moninaista ja se kohdistuu ryhmässä aikuisiin ja lapsiin. Väkivalta on ainakin fyysistä ja henkistä: raapimista, lyömistä, potkimista, tönimistä, kuristamista, huutamista, saksilla osumista, uhkailua ja pelottelua.

Suuri osa väkivaltaisista tilanteista on tullut tietoon lasten kautta ja lasten vanhempien kautta. Muutamat jäljet on talletettu myös kuviksi meidän vanhempien puhelimiin.

Me vanhemmat olemme kauhuissamme – omien lastemme, oireilevan lapsen, muiden ryhmien lasten ja talon henkilökunnan vuoksi sekä koko varhaiskasvatuksen puolesta.

Me vanhemmat olemme yrittäneet puuttua tilanteeseen kaikin keksityin keinoin.

Me vaadimme kaupunkia reagoimaan tilanteeseen ja varmistamaan, että subjektiivisen päivähoito-oikeuden lisäksi lapsilla on oikeus turvalliseen ja väkivallattomaan päivähoitoympäristöön. Lasten pahoinvointiin pitää puuttua tosiaikaisilla tukitoimenpiteillä – niitä ei saa vähätellä eikä niitä saa joutua odottamaan.

Lapsuus eletään vain kerran ja se on pohjana tulevaisuuden hyvinvoinnille.

Lapsi, joka on lapsuudessaan joutunut elämään jatkuvasti väkivallan kohteeksi joutumisen pelossa, kokee todennäköisemmin vakavia psyykkisen kehityksen häiriöitä myös aikuisena. Tämän kaltaiset lapset sallivat suurella todennäköisyydellä aikuisena toisten ihmisten hyväksikäytön ja kaltoinkohtelun. Tämä väite pohjautuu siihen, että lapsena opittu malli on se, että muiden tahtoon mukaudutaan omista tuntemuksista riippumatta. (Sinkkonen 2018: 121–123.)

Yksilöillä, jotka ovat joutuneet lapsena väkivallan uhriksi, on löydetty yhteyksiä aikuisiällä näyttäytyvien sosiaalisten, emotionaalisten, ja kognitiivisten ongelmien kanssa (Sinkkonen & Kalland 2001: 110).

Aikuisen tehtävä on turvata lapsen huomatuksi tulemisen tarpeet. Lapsen omaa minuutta voidaan suojata huoltajien rinnalla myös varhaiskasvattajien toimesta.

Huolestuneet vanhemmat