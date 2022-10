Eevi Raunio: Vaaleja vaalien ja homekouluja homekoulujen perään

LUKIJAN KOLUMNI

Sanonta "historia toistaa itseään" pitää paikkansa. 1970-luvun alussa meillä oli energiakriisi. Valtiovalta velvoitti kansalaiset rajoittamaan energian kulutusta. Valoja piti vähentää, lämpötiloja laskea ja ilmastointia vähentää kouluissa ja julkisissa tiloissa.

Tämän seurauksena meillä on valtava määrä homekouluja. Kun viikonloppuisin ja öisin otetaan ilmastointi pois ja aamulla se käynnistetään, lähtevät kaiken maailman homeitiöt liikkeelle.

Toivon, etteivät valtiovallan päätökset koske tällä kertaa ilmastointia. Vai toistetaanko myös nyt ne 1970-luvun virheet?

Kolme asiaa, joiden on rakentamisessa oltava kunnossa, ovat ilmastointi, katto ja salaojat. Jos joku näistä pettää, saa silloin home vallan.

Olen aloittanut koulutieni vanhassa puukoulussa, joka oli mäen päällä. Siellä tuuletettiin ikkunasta, oli puulämmitys vanhoilla pönttöuuneilla ja raikasta. Lapset olivat välitunnit ulkona. Ei ollut homeesta tietoakaan.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Vaikka nyt rakennetaan puukouluja, ei niiden terveysturvallisuudesta tiedetä, ellei ilmastointi ole kunnossa. Ei betoni yksinomaan ole homeen aiheuttaja, vaan se on kosteus ja huono ilmanvaihto. Myös rännit ja syöksytorvet ovat tärkeitä, ettei seinät pääse kastumaan. Myös salaojien täytyy olla kunnossa.

Olen aloittanut koulutieni vanhassa puukoulussa, joka oli mäen päällä. Ei ollut homeesta tietoakaan.

On rintamamiestaloja, joissa on purutäytteet, jotka ovat päässet kastumaan, ja siellä sisällä haisee ummehtuneelta ja se haju tarttuu vaatteisiin. Joskus istuu jossain tilaisuudessa jonkun vieressä ja tuntee nenässään puuvajan hajun.

Tässä tuli mieleeni laulu, jossa sanotaan, että nyt mua viedään linnasta linnaan. Meillä on aina vaalit tulossa tai sitten ne ovat juuri olleet.

Viime vuonna oli kunnallisvaalit, alkuvuodesta tänä vuonna oli maakuntavaalit. Nyt syksyllä on seurakuntavaalit, ensi keväänä eduskuntavaalit. Tulossa on EU-vaalit ja presidenttivaalit.

Ja sitten kaikki taas uudestaan. Onneksi meillä saadaan kuitenkin hallitukset pystyyn, ettei tarvitse uusintavaaleja.

Mistähän mahtaa johtua, että polkupyörä on aina keksittävä uudelleen. Aina tehdään samat virheet, vaikka meillä on pilvin pimein vaaleja, emme siltikään opi mitään. Ehkä vaan kaikilla on kiire ja täytyy olla kustannustehokkaita – eikä ajatella, että kuitenkin ihmisten terveys on tärkeätä – silloin säästetään toisesta päästä.

On vaalit mitkä hyvänsä, on tärkeää mennä äänestämään, jos sitä kautta saamme hyviä päättäjiä – ettei toisteta historian virheitä.

Kirjoittaja on turkulainen maalarimestari.