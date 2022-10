Ystäväni lähti eläkkeelle. Hän toimi pitkään Åbo Akademin biologisten kokoelmien museomestarina. Turussa Akademin ja yliopiston vastaavat museot on yhdistetty saman katon alle, Vesilinnan luo.

Museoissa on ollut tapana pestata asiantuntijoita teknisen henkilöstön nimikkeillä, ettei heille tarvitsisi maksaa koulutuksen eikä pätevyyden mukaista palkkaa. Tällaiset nimikkeet ovat monesti ainoita, mitä alan osaajille on tarjolla. He tekevät tallennuksen ohessa muun muassa maastotöitä, uhanalaisarviointeja, opetusta ja tutkimusta.

Toverini oli museon ainoa Suomen kukkakasvien tarkkaan tunnistukseen perehtynyt työntekijä. Lähtöjuhlansa aamuna toverini kuuli, että koko hänen toimensa aiotaan samalla lakkauttaa. Tämä ei ole ensimmäinen kerta, vaan hallinnon rutiinitemppu: turhaa hälyä vältetään, kun ketään ei irtisanota.

Joku voi luulla, että lajeja tunnistetaan valokuvasta. Harrastajien lähettämistä kuvista voidaankin saada hyviä esitietoja, mutta ne johtavat harhaan ilman lopullista ammattityötä ja museoon tallennettua näytettä.

Luonnontieteellinen museo on paikka, johon lajintuntemuksen korkein osaaminen tiivistyy. Se on myös osa kansainvälistä geneettistä tietopankkia, yksi silmukka verkossa, johon ihmiskunnan tietämys maapallon eliöistä on tallennettu.

Museot alkavat muistuttaa vanhainkoteja, joihin eläköityneet metsäsissit hoippuvat vielä jatkamaan ilmaista tutkimustyötä "aatteen palosta".

Lutukka-lehden numerossa 1/2022 (www.luomus.fi/fi/lutukka) on artikkeli Paimion uudesta vesiruttolajista. Se antaa esimerkin, mitä vaikeuksia uusien haittalajien tunnistamiseen liittyy. Työhön tarvittiin apua kahdelta eri kasvimuseolta. Museoista autetaan myös viranomaisia, luontokartoittajia ja tavallisia kansalaisia.

Suomessa eliölajien seurannan tarve lisääntyy. Ilmastomuutos ja ihmistoiminta muuttavat luontoa. Etelä-Eurooppa kuivuu, mutta maahamme kulkeutuu päivittäin miljoonia siivellisiä hyönteisiä, siemeniä tai itiöitä. Haittalajien tahallista siirtoa voidaan käyttää myös hybridisodan välineenä.

Nyt hallituksen ja yliopistojen ratkaisu globaaliin lajikatoon on ampua sanansaattajat: kun lajien tuntijat hävitetään ensin, niin ikävät tiedotkin lakkaavat tulemasta.

Taustalla on perustutkimuksen alirahoitus koko Suomessa. Biologian laitoksillakin lajintuntemusta on pidetty toissijaisena ekologiaan tai digitointiin nähden. Voimia on suunnattu ulkomaille, jolloin oma pohjoinen tonttimme on unohtunut. Tutkivaa ja avustavaa henkilöstöä on vuosia näivetetty.

Museot alkavat muistuttaa vanhainkoteja, joihin eläköityneet metsäsissit hoippuvat vielä jatkamaan ilmaista tutkimustyötä "aatteen palosta". Ala ei uusiudu, koska nuorille osaajille on tarjolla vain silpputöitä eikä urapolkuja itsensä elättämiseen. Ilmiö koskee Turun lisäksi ainakin Helsinkiä ja Oulua.

Jos lukija käy joskus tapaamassa yliopistojen johtoporrasta, tuliaisiksi voi viedä vaikkapa heinän, sienen, jäkälän, hyttysen tai maaperäbakteerin ja kysäistä ohimennen niiden tarkempaa nimeä. Samalla kannattaa kysyä, ketkä tunnistuksia ihan käytännössä tekevät, mitä eliöryhmiä kukin heistä tuntee ja ketkä heistä saavat työstään palkkaa.

Jouni Issakainen

FT, biologi

Turku