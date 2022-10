Olen samaa mieltä kuin Leena Salmela (TS 14.10.: "Missä ovat ikäihmisille sopivat televisio-ohjelmat?"). Olen antanut palautetta suoraan niin Ylelle kuin muillekin tuottajille. Ei vaikutusta.

Nämä nuoret, ymmärtämättömät digi-maailmaan uponneet ohjelmien valitsijat eivät ymmärrä sitä, että meitä vanhuksia on kuitenkin paljon, joilla ei ole mahdollisuuksia katsella netin kautta ohjelmia eikä ne taida olla sen kummempia.

Meillä olisi aikaa katsella kunnon ohjelmia. Osalle se olisi ainoa piristys päivään. Ei ole mahdollisuutta liikkua ulkona.

Emme tosiaankaan tarvitse noita parinhaku-, tietokilpailu-, musiikki- ynnä muita sekoiluja.

Ylen kanavilla kiertävät uusinnat jatkuvalla syötöllä. Halpaa. Toinen tapa on aloittaa sarja toisella kanavalla. Mainoskanavilla sarjojen sama osa kiertää päivittäin viikon verran ja joidenkin tekijöiden sarjoja pyörii kahdella kanavalla. Aina alusta samaa. Viikonloput toistoa edelliseltä viikolta ja muutaman viikon välein taas uudestaan.

Viikonloputkin ovat nyt aivan onnettomia, joten riittää, kun selaa päivän ohjelman ja tulee sitten todettua, että eipä mitään. Televisio kiinni.

Mekin kuitenkin maksamme näistä ja olemme jo moneen kertaan maksaneet.

Tarjolla olisi kuitenkin hyviä britti-, saksalais-, tanskalais- ynnä muita sarjoja ja dokumentteja. Mutta rahat on tainneet mennä muualle.

Norjalaisia ohjelmia on tullut jo parikymmentä vuotta ja viime vuosien aikana niitä on pilkottu muutamien minuuttien pätkiksi, joita pyöritellään jatkuvasti muiden ohjelmien välissä. Uutta on suurin piirtein lauantaina ja sunnuntaina 45 minuuttia ennen iltauutisia.

Katsokaa peiliin, ohjelmien valitsijat ja tarjotkaa jotain oikeasti katsottavaa.

Anneli-mummi