Työperäistä maahanmuuttoa esitetään usein vakioratkaisuna Suomen heikkenevään huoltosuhteeseen ja eri alojen työvoimapulaan. Viimeksi viikonloppuna keskusta julkaisi ohjelmansa työperäisen maahanmuuton lisäämiseksi. Yhtenä keinona heilläkin on luopuminen ulkomaisen työvoiman saatavuusharkinnasta.

Saatavuusharkinnalla varmistetaan se, olisiko avoinna olevaan työpaikkaan saatavilla tekijää kotimaasta ennen kuin rekrytoidaan ulkomailta.

Ruotsi on ainoa EU-maa, jossa saatavuusharkinta on poistettu. Matalapalkka-aloille suuntautunut työperäinen maahanmuutto EU-maiden ulkopuolelta alkoi siellä kasvaa voimakkaasti ja seurauksena on ollut työperäistä hyväksikäyttöä, harmaata taloutta, oleskelulupien kauppaa ja inte-graatio-ongelmien pahenemista. Tänään lähes kaikki Ruotsin puolueet myöntävät saatavuusharkinnan poiston olleen suuri virhe.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

On kummallista, että Ruotsin huonoista kokemuksista huolimatta meillä Suomessa kaikenlaiseen työperäiseen maahanmuuttoon suhtaudutaan kritiikittömästi. Tietenkin on olemassa myös suomalaista yhteiskuntaa hyödyttävää maahanmuuttoa esimerkiksi korkean osaamisen aloilla, mutta näitä osaajia ei saatavuusharkinta koske ja heidän tulotasonsa on niin korkea, että sitä ei täydy täydentää tulonsiirroilla.

Lähes kaikki Ruotsin puolueet myöntävät saatavuusharkinnan poiston olleen suuri virhe.

Volyymiltaan suuri maahanmuutto yhdistettynä alhaisiin integraatiovaatimuksiin tuottaa vastaanottavalle yhteiskunnalle ongelmia. Työperäisen maahanmuuton suhteen on otettava oppia Ruotsin virheistä ja esimerkiksi perheenyhdistämisen tulorajoja ei tule laskea, rekrytointikieltojen on oltava tuntuvia, työsuhteen on perustuttava kokoaikatyöhön ja oleskelulupa on peruutettava niiltä hyväksikäyttöön syyllistyviltä, jotka eivät ole Suomen kansalaisia.

Ruotsin epäonnistuneen mallin mukaisia toimia vaativien tahojen tulisikin esittää omat keinonsa, kuinka segregaatio, hyväksikäyttö ja inte-graatio-ongelmat estetään.

Ossi Pajunen

YTM

Vesa Suvanto

VTM