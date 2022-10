Itämeren kalakannat ovat uhattuina. Turskakannat romahtivat useita vuosia sitten, ja nyt myös silakka on uhattuna.

Ruotsissa heräsi huoli, kun Norrlannin rannikon pienkalastajien saaliit vähenivät rajusti ja paikalliset jalostustamot joutuivat sulkemaan toimintansa. Valitettavasti Itämeren kalakantojen kehitys ei ole saanut Suomessa samanlaista huomiota.

Silakalla on ehdottoman tärkeä rooli Itämeren ekosysteemissä – se syö äyriäisiä ja pienempiä kaloja ja on itse suurempien kalojen, lintujen ja nisäkkäiden saalis. Silakalla on myös suuri taloudellinen, historiallinen ja kulttuurinen merkitys rannikkoyhteisöille ja saaristoille.

Itämeressä kuti kaksi miljoonaa tonnia silliä vuonna 1974. Nykyään niitä on jäljellä alle puoli miljoonaa tonnia. Kova kalastuspaine on pudottanut kannan historiallisen alhaiselle tasolle.

Samaan aikaan yksilöt ovat pienentyneet ja ne kasvavat hitaammin sekä saavuttavat sukukypsyyden aikaisemmin. Nämä ovat klassisia varoitusmerkkejä ennen kannan romahtamista. Samoja merkkejä nähtiin ennen niin Itämeren kuin New Foundlandin edustan turskakantojen romahtamista.

Nyt Itämeren silakka ja silli ovat matkalla kohti samaa kohtaloa. Lajin kalastuskuolleisuus on ollut kestämättömällä tasolla useiden vuosien ajan, ja se on noussut jyrkästi vuoden 2010 jälkeen.

Jo 1980-luvun alussa silakan keskipaino alkoi laskea. Viime vuosikymmeninä yksilöt ovat entistä laihempia, kun taas suuren, yli 18 senttimetrin silakan osuus on vähentynyt jyrkästi. Lajina silakka tulee sukukypsäksi yleensä 3–9-vuotiaana, mutta jatkuvasti lisääntyvän kalastuspaineen myötä tämä on muuttunut nopeasti. Nyt yhä suurempi osa silakasta tulee sukukypsäksi jo vuoden iässä.

Suurin osa silakan kalastuksesta Itämerellä on teollista rehukalastusta. Tällöin saaliita ei käytetä ihmisravinnoksi, vaan se menee minkkien ruuaksi tai kalanviljelyyn. Teollista kalastusta tapahtuu yhä lähempänä rannikkoa. Siten se syrjäyttää ihmisten lautasille päätyvää kalaa hankkivan pienimuotoisen kalastuksen.

Tämä kehitys tapahtuu samaan aikaan, kun sekä Suomi että Ruotsi väittävät pyrkivänsä lisäämään kotimaisen kalan kulutusta.

Ensi viikolla, 17.–18.10., EU:n kalastusasioista vastaavat ministerit kokoontuvat päättämään Itämeren ensi vuoden kalastuskiintiöistä. Se on lähes ainoa mahdollisuus ryhtyä lyhytaikaisiin toimenpiteisiin silakan suojelemiseksi.

Kalastusviranomaiset ja ministerit tekevät kuitenkin päätöksiä hyvin epätarkan materiaalin pohjalta: Kansainvälinen meriympäristöneuvosto (ICES) on tehnyt vakavia virhearvioita kalakannasta. ICES arvioi Keski-Itämeren sillikannan 1,34 miljoonaksi tonniksi, joka tarkentui myöhemmin 0,6 miljoonaan tonniin. Tämä virhearvio johti useiden vuosien ajan jatkuneeseen liikakalastukseen, joka on nyt saattanut kannan historian alimmalle tasolle.

Kalastuskiintiöpäätökset perustuvat biomassan käsitteeseen, joka mittaa kalakannan arvioitua kokonaispainoa. Se on teollista rehutroolausta suosiva konsepti, jossa koko saalis jauhetaan joka tapauksessa pelleteiksi. Se ei kuitenkaan kerro mitään siitä, miten kala voi, kasvaa tai kuinka hyvin se lisääntyy.

Tieteellisiin lausuntoihin liittyvä suuri epävarmuus on saanut Tukholman yliopiston Itämerikeskuksen tutkijat ehdottamaan, että vuoden 2023 kalastuskiintiöt olisivat 50 prosenttia kestävästä enimmäistuotosta (maximum sustainability yield), eli huomattavasti komission ehdottamaa pienemmät. Samaan aikaan Ruotsin maatalousyliopiston vesivarojen instituutti varoittaa, että Pohjanlahden silakan kalastuspaineen tulisi olla vielä pienempi, jotta rannikkokalastajat saisivat kalaa. Kannan palauttamiseksi vuoden 2015 tasolle kalastuspaineen on oltava enintään 20 000–30 000 tonnia, kun taas komission ehdotus on 80 000 tonnia.

Riianlahdella on Itämeren ainoa silakkakanta, jota voidaan edelleen pitää hyvin hoidettuna ja joka on kasvanut viimeisen kymmenen vuoden aikana. Tämä johtuu siitä, että Viro ja Latvia ovat yhdessä hoitaneet kalataloutta viisaasti.

Kalastusasiat ovatkin Viron ympäristöministeriön alaisuudessa eivätkä maatalousministeriön, kuten Suomessa ja Ruotsissa. Riianlahdella kalastus on rajoitettu pienempiin veneisiin ja troolaus on kielletty osalla alueista ja tiettyihin aikoihin vuodesta.

Suomen ja Ruotsin pitäisi hoitaa Pohjanlahden ja Keski-Itämeren kalastusta samalla tavalla kuin Viron ja Latvian. Ensimmäinen askel on kuunnella tutkimustuloksia ministerineuvostossa 17.–18. lokakuuta ja edistää silakan pienempiä kalastuskiintiöitä.

Konrad Stralka

johtava jäsen

BalticWaters2030