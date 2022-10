Olen viime kesänä saanut kutsun äitinä osallistua Turun alueen laillisiin mopomiitteihin ja kuinka hienoja tapahtumia ne ovatkaan olleet. Ilta täynnä äärettömän fiksuja ja hurjan taitavia nuoria hyvällä fiiliksellä valtavan hienosti järjestetyissä päihteettömissä tapahtumissa, joissa satoja, jopa yli tuhat nuorta kokoontuu yhteen ja joissa jokainen saa osallistua itselleen sopivalla tavalla.

Suomessa on tunnistettu ongelma lasten ja nuorten eriarvoistumisesta harrastamisen suhteen. Yhtenä ratkaisuna muun muassa Turku, Kaarina, Lieto, Naantali ja Raisio ovat osana harrastamisen Suomen mallia, jonka tavoitteena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä.

Koulupäivän ulkopuolella taas painitaan sen ongelman kanssa, että yläkouluikäiset nuoret alkavat pudota pois erityisesti liikuntaharrastuksista. Tälle on haettu jos jonkinlaista selitystä, mutta yksi ainakin 15 vuotta täyttävien nuorten suhteen tuntuu olevan kiinnostus moottoriajoneuvoihin.

Joka vuoden alussa alkavat syntymäpäiviään viettää uudet 15- ja 16-vuotiaiden ikäluokat, joiden talven aikana ostetut ja tuunatut mopot ja piikit odottavat täydessä mintissä autotalleissa lupaa uudenlaiseen vapauteen yhtä innoissaan kuin lehmät kevätlaitumille pääsyä. Ja samaan aikaan kun joka kevät alkaa ikuinen keskustelu sulavien hankien alta paljastuvista koirankakkakasoista, alkaa myös valitus nuorten häiritsevästä moottoriajoneuvokäyttäytymisestä.

Mopojen, mopoautojen, kevareiden ja mönkijöiden kanssa päristellään, kaahaillaan, kiihdytellään ja vedetään rallia. Aikuiset löytävät lukuisia termejä, joilla saadaan kuvattua tämä yksi nuorten yleisimmistä harrastuksista ja ajanvietteistä ärsyttävänä häiriönä.

Olisiko jo 2020-luvulla aika nähdä aikuisten luoma ikuinen ongelma moottoriurheiluna ja nuorten oikeana ja aitona harrastuksena?

Onko todella niin, ettei Varsinais-Suomesta löydy yhtään kuntaa suunnannäyttäjäksi rakentamaan laillista keulimissuoraa?

Mitä vaaditaan, jotta tämä tähän asti nimellä "ajanviete" kulkenut toiminta voitaisiin tunnistaa ja tunnustaa myös kuntalaisten ja päättäjien silmissä jalkapalloon, partioon, balettiin tai kuvataidekerhoon rinnastettavana ja jopa kuntien ja valtion taholta taloudellisesti tuettavana harrastuksena?

Tarvitaan tilat eli paikkoja, joissa keulimista, driftaamista, viivojen ottoja ja liitua voi vetää turvallisesti, luvalla ja häiritsemättä muita.

Tarvitaan aikuisia, päätöksentekijöitä, yrittäjiä, yksityishenkilöitä ja vanhempia, jotka haluavat olla osana ratkaisua eivätkä osana ongelmaa tuomitsemassa ja kieltämässä tämän moottoriurheilun muodon, joka ei koskaan tule meiltä katoamaan.

Tarvitaan asennemuutos.

Mikä kunta ja kuka valtuutettu tai valtuustoryhmä lähtee ensimmäisenä ja esimerkkinä ajamaan nuorten asiaa?

Avaisiko joku teollisuusalueiden yrittäjä ison pihansa iltaisin nuorten käyttöön moottoriurheilun harrastamiseen?

Nuoret lähtevät varmasti mukaan suunnittelemaan, jotta paikoista saadaan turvallisia ja niille tehdään pelisäännöt myös siisteyden ylläpitämiseksi ja häiriön minimoimiseksi.

Tämä äiti lähtee myös mukaan, enkä varmasti ole ainoa.

