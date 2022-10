Kristillisten seurakuntien mediakampanja on herättänyt viime aikoina keskustelua aiheesta ja aiheen vierestä. Liikkeellä on myös monta väärää mielikuvaa siitä, mistä oikein on kyse.

Elämme yhteiskunnassamme monien kriisien sävyttämää aikaa. Huoli ja ahdistus huomisesta sävyttävät monen elämää. Nyt jos koskaan kaivataan hyviä ja rohkaisevia uutisia siitä, miten elämän kipujen keskellä selvitään ja elämään saadaan uutta merkitystä ja voimaa. Siitä "Se löytyi" -kampanja haluaa hyvällä tavalla olla viestittämässä.

Kirkolliskokouksen tuoreesta mietinnöstä käy ilmi, että evankelioiminen eli ilosanoman viestittäminen on osa kirkon perustehtävää, johon seurakuntien on hyvä panostaa. Olisi merkillistä, jos seurakunnat eivät tätä tehtäväänsä erityisesti näinä aikoina ymmärtäisi.

Omassa seurakunnassa olemme saaneet rohkaisevaa palautetta kampanjaan osallistumisesta. Monista seurakunnista mukaan on tullut vapaaehtoisia, jotka haluavat olla omalla panoksellaan mukana.

Kristillisellä uskolla on edelleenkin hyvä, positiivinen ja elämää muuttava voima, joka ei ole pelkkää teoriaa ja mielikuvaa, vaan todeksi elettyä elämää. Tervetuloa etsimään ja löytämään!

Jouni Lehikoinen

kirkkoherra

Turun Mikaelinseurakunta