Aikana, jona suomalainen kokonaishedelmällisyysluku pyörii alle yhden pilkku neljän, jokainen lapsi ja nuori on entistäkin arvokkaampi – suorastaan korvaamaton – monellakin tavalla.

Lapsella ja nuorella on tietenkin ihmisenä mittaamaton itseisarvo, mutta ”yhteiskunnan tärkeimpänä investointina” hänessä on muutakin kuin vain aineetonta hyvää. Hänen varassaan on Suomen tulevaisuus.

Suomella ei ole tulevaisuutta ilman riittävää joukkoa yhteiskuntaan kiinnittyneitä, tulevaisuusorientoituneita ja täyden potentiaalinsa saavuttaneita nuoria. Ja koska tämä joukko on nykyään pienempi kuin koskaan, yhtäkään lasta tai nuorta ei ole varaa menettää.

Silti tuskin yhtäkään toista investointia kohdellaan tänään yhtä piittaamattomasti.

Lasten, nuorten ja perheiden asiat nähdään valtaosin yksityisasioina – ja syntyvyysasiat nyt varsinkin.

Vasta, kun lapsi on vaaraksi itselleen tai muille, hänen vointinsa alkaa kiinnostaa. Vasta, kun nuori jää jatkokoulutuksen ulkopuolelle ja syrjäytyy, asialle löytyy hintalappu. Vasta, kun perheessä kaikki menee pirstaleiksi ja lapset on pakko ottaa huostaan, todetaan, että nyt ollaan vähän myöhässä liikkeellä ja että tulipas vissiin vähän kallistakin.

Ja vasta vuosikymmenten jälkeen aletaan fundeerata, olisiko väestörakenteessamme jotakin pielessä?

Tilannejohtajan manttelia asetellaan koulun harteille, mutta ilman tilannetietoutta.

Jos yritystä tai vaikkapa autoa hoidettaisiin, kuten hoidamme suurinta sampoamme, olisi puoti pian konkassa tai auto lunastuksessa. Ero piilee siinä, että kun sijoitamme rahaa ja sitten menetämme sitä, toimimme kyllä nopeasti, jos korjattavaa tulee. Palaute on välitön ja henkilökohtainen.

Lasten kohdalla ongelma on sama kuin ilmaston kohdalla – kaikki käy liian hitaasti. Emme näe, miten valtavia tappioita koituu niin lasten ja nuorten syrjäytymisestä kuin ilmastonmuutoksestakin. Se on liian vaikeaa, liian hidasta ja liian laajaa.

Lisäksi omilla lapsilla – tai omalla asuinseudulla – saattaa olla kaikki ihan hyvin. Eihän sitä aina jaksa huolehtia toisten asioista.

Koulussa ei tätä luksusta ole, vaan kaikkien lapsista on huolehdittava. Oppilaitoksissa nähdään usein ensin, jos joku voi huonosti – mutta tiedetään viimeisenä, mistä tämä johtuu. Päivittäisessä arjessa kiinni olevana toimijana koulu on ikään kuin vastuuhierarkian huipulla, mutta samalla toimialojen välisen tietohierarkian pohjalla.

Koululle sälytetään kuitenkin jatkuvasti uusia vastuita ja opettajille töitä, jotka ovat aiemmin saattaneet kuulua muille ammattiryhmille. Tilannejohtajan manttelia asetellaan koulun harteille, mutta ilman tilannetietoutta. Lisäksi tekijöitä on yhä vähemmän ja haasteita yhä enemmän: tämähän on tuttua kaikilta ammattialoilta. Tilanne on kriisiytymässä.

Puitteet tulee laittaa kuntoon. Koska lapsiin liittyvä lainsäädäntö ja lapsen etu ovat ensisijaisia, on toimittava niin, että lasten, nuorten ja perheiden kanssa toimivien tahojen tiedonkulku turvataan ja tilannejohtaminen selkiytetään.

Toisekseen on turvattava muutkin resurssit – ja nopeasti. Lapset eivät ole yhteiskunnalle kuluerä, vaan sijoitus; oikeastaan se ainut todellinen investointi. Tämän pääinvestointimme vaalimisen tulisi olla jokaisen suomalaisen toimijan kunniatehtävä aina ja joka käänteessä – yhdessä toimien.

Jos ja kun lasten, nuorten ja perheiden asiat laitetaan kuntoon, tullaan kyllä huomaamaan, että pitkällä aikavälillä rahaa alkaa riittämään kaikenlaiseen kivaankin. Ja jos ei laiteta... viimeinen sammuttakoon ne kuuluisat valot.

Perttu Helin

erityisopettaja

Turku

(kesk)