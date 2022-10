Monet tapaamistani ihmisistä ovat olleet hyvin hämmästyneitä siitä, miksi Mikaelinseurakunta ja Martinseurakunta ovat mukana tässä kampanjassa. Kampanjahan on lähinnä kirkon ulkopuolisten tahojen järjestämä toimintamuoto omien oppiensa julistamiseksi ja uusien jäsenien hankkimiseksi.

Kampanjassa puhutaan myös yhteiskristillisestä toiminnasta, mutta kristittyjen yhteyttä se ei edusta. Siksi TS:n artikkeli 6.10. tästä aiheesta oli hyvin tärkeä.

Oman kokemukseni mukaan näissä piireissä on jopa Jumalaan uskovaa vaadittu tekemään uskonratkaisu uskoa Jumalaan ja lapsenusko on leimattu riivaajien uskoksi ja luterilaista sakramenttiteologiaa on nimitelty hyvin halventavilla ilmaisuilla.

Artikkelissa haastateltu Mikaelinkirkon kappalainen Pasi Jaakkola kertoi, että Alfa-kurssi on kristinuskon peruskurssi. Se on sitä varmasti vapaakirkoissa, mutta luterilaisessa kirkossa peruskurssi on Katekismus.

Se löytyi -kampanjassa tärkein näyttää olevan ns. uskonratkaisu, jossa ihminen ja hänen ratkaisunsa on kaiken mitta. Tällainen opetus ei ole luterilaista kristillisyyttä. Vaatimus henkilökohtaisen uskonratkaisun välttämättömyydestä on ristiriidassa uskon syntymistä koskevan luterilaisen Augsburgin tunnustuksen 5. artiklan ja sidottua ratkaisuvaltaa koskevan 18. artiklan kanssa.

Uskonpudistajamme Martti Lutherin kirja ”Sidottu ratkaisuvalta” on myös nyt erittäin ajankohtainen.

Timo Teinikivi