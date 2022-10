Kaarina on Suomen yksi muuttovoittoisimmista kunnista. Kaarina kosiskelee asukkaita yrittäjäystävällisenä kaupunkina. Millaisia yrittäjiä Kaarina sitten kaipaa?

Unelmayrittäjä on perheetön, yksinäinen susi, joka painaa pitkää päivää ja jonka kotona ei odota kärsimättömänä puoliso eivätkä ainakaan lapset! Lapset ovat Kaarinassa yksinkertaisesti rasite, joita kaupunki ei kaduilleen halua yhtäkään, sillä lapset tulevat aivan liian kalliiksi.

Paitsi sellaiset lapset voivat tulla, joiden toinen vanhempi tekee yrittäjänä oikein suurta tiliä ja toinen hoitaa lapsia kotona perheen omien varojen turvin. Paitsi sellaiset rikkaat perheet eivät kyllä saa tulla, jotka ovat värikkäitä. Kaarinassa perhe saa koostua ainoastaan miehestä, naisesta ja lapsista. Yksinkertaista.

Kaarinassa ei ole tosiasiassa tarpeeksi rahaa, jotta voitaisiin rakentaa edes kouluja. Kouluista rakennetaan heti alkujaan aivan liian pieniä, sopu sijaa antaa ja jos ei anna, niin etäkoulukin on koulua.

Parhaiten lapset saa kuitenkin pois silmistä kun heidät sulloo parakkeihin, joiden vuosittaisia miljoonavuokria maksetaan ilolla. Onhan se nyt täysin eri asia sulloa suuret eurot parakkeja vuokraavalle yrittäjälle kuin rakentaa kiinteä koulu, josta kukaan yrittäjä ei saisikaan voittoa.

Kuten jo vuosia on nähty, Kaarinan uusille pellavapäille ei ole tarjolla päiväkotipaikkoja. Paikkojen vähyyteen ei kuitenkaan puututa ajoissa, sillä viime tipassa ne ketterimmät ratkaisut – parakit ja suurfirmat – tulevat.

Omia rakennuksia ei kannata myöskään korjata, sillä vaarallisimmassa tapauksessa niihin voisi rakentua satoja kunnallisia, voittoa tuottamattomia päivähoitopaikkoja. Miksi kukaan haluaisi tehdä mitään, mikä ei tuota muhkeita voittoja? Kaarinahan on Suomen yrittäjäystävällisin takapajula, jossa yksityiset suuryritykset omistavat 90 prosenttia kaikista lastensuojelulaitoksista, ja vähintään saman verran on saatava päivähoitopaikoistakin osakeyhtiöiden haltuun!

Kuten kaupungin tapoihin kuuluu, demokraattisilla päätöksillä luotuja strategioita ei tarvitse noudattaa. Palvelustrategiassa on sovittu yksityisen päivähoidon ylärajaksi 42 prosenttia, jolloin määräysvalta pysyy kaupungilla. Tosiasiassa suurin osa Kaarinan pellavapäistä kasvaa jo nyt yksityisissä päiväkodeissa, ja oikeistopuolueet haluavat yhä vahvistaa yksityisten markkina-asemaa.

On myös ääretöntä typeryyttä, että Kaarinan oikeistopuolueet eivät kuuntele edes kuntalaisia. Yli 70 prosenttia uusista varhaiskasvatuspaikkahakemustoiveista osoitetaan juuri kunnallisiin yksikköihin, mutta kuntalaisille tarjotaan ei-oota ja yksityisiä ostopalveluja.

Sivistyslautakunta esitti, että Piispanristille rakennetaan uusi kunnan päiväkoti. Äänestys oli tiukka, mutta demokraattinen. Kaupunginhallitus käytti kuitenkin otto-oikeutta ja kyseenalaisti päätöksen, jotta alueelle saataisiinkin vielä yksi pörssiyhtiön pyörittämä päiväkoti lisää.

On uskomatonta, kuinka harkitsematon ja ahne Kaarina on. Esimerkiksi Naantalissa, jossa tunnetusti aurinko paistaa, ei ole ainuttakaan yksityistä päiväkotia. On myös käsittämätöntä, että Kaarinan Kokoomus, joka yrittää esittää kirstunvartijaa, ei huomaa, että vahvan ylivoiman myötä nämä muutamat yksityiset toimijat pääsevät monopoliasemaan ja hintojen nousu on varmaa.

Strategiansa mukaan Kaarina on ketterä kaupunki. Ketterästi siirtyy veronmaksajien rahat pörssiyhtiöiden taskuun.

Marika Runsala

Vasemmistoliiton Kaarinan kaupunginvaltuutettu

veronmaksaja, yrittäjän puoliso

Katri Kapanen

Vasemmistoliiton Kaarinan kaupunginvaltuutettu

veronmaksaja, yrittäjän puoliso