On hienoa, että hoitajien työtaistelulle saatiin onnellinen ja hyvä päätös. Tulos on erittäin tärkeä ja oikean suuntainen parannus hoitajien palkkaukseen.

Nyt on kohdistettava katseet muihin hoitoalan kehittämiskohteisiin, erityisesti työhyvinvointiin. Väsynyt hoitaja ei voi huolehtia muista eikä parempi palkka yksin auta jaksamaan. Palkkauksen lisäksi parannettavaa löytyy muun muassa johtamisessa, mahdollisuuksissa vaikuttaa työhön ja kehittää työelämää sekä omaa osaamistaan.

Hoitajilla on paras mahdollinen asiantuntemus omasta työstään ja sen kehittämisestä. Siksi on tärkeää, että työntekijät pystyvät vaikuttamaan omaan työhönsä, sen sisältöön sekä osallistumaan työn ja palveluiden kehittämiseen aidosti.

Tärkeä osa työn ja itsensä kehittämistä on myös mahdollisuus laajentaa ja kehittää omaa osaamistaan. Työnantajan tulee tarjota ja rahoittaa hoitajille mahdollisuuksia erikoistumisopintoihin ja muuhun lisäkoulutukseen. On myös selvää, että lisäkouluttautumisen tai muu oman osaamisen kehittämisen tulee näkyä palkassa. Nyt ei näin aina ole.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Työpaikoilla on tärkeää kehittää läsnäolevaa lähijohtamista ja varmistaa, että esihenkilöillä on aikaa työntekijöiden kuuntelemiselle, kohtaamiselle ja tukemiselle, jotta heidän tarpeensa voidaan huomioida. Esihenkilön on tunnettava yksikkönsä työntekijät ja erityistarpeet. Työn ja muun elämän parempi yhdistäminen edistää hyvinvointia ja jaksamista.

Mielestäni hoitoalalla tulee kokeilla kuuden tunnin työaikaa sekä sen vaikutuksia työhön ja työssä jaksamiseen. Tästä on jo kansainvälisesti hyviä tutkimustuloksia. Lyhyempi työaika ja lisääntynyt vapaa-aika lisäisi hyvinvointia ja jaksamista merkittävästi. Hoitajat, jos ketkä ovat ansainneet olla tällaisen uudistuksen eturintamassa.

Hoitajat haluavat tehdä parhaansa pitääkseen huolta meidän kaikkien hyvinvoinnista. He eivät kuitenkaan voi sitä tehdä, jos me emme huolehdi heidän hyvinvoinnistaan. Riittävä toimeentulo, hyvät työolot sekä osallisuus edistävät hoitajien hyvinvointia ja houkuttelevat uusia ihmisiä alalle.

Viivu Seila

kaupunginvaltuutettu (sd), sote-lautakunnan jäsen

Turku