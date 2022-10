Neuvoloiden on sanottu keskittyvän liiaksi äiteihin tai lapsiin. On jopa todettu, että äitiysneuvola on nimensäkin vuoksi unohtanut isät ja lastenneuvola molemmat vanhemmat.

100-vuotiaan neuvolan vakiintunut nimi, äitiys- ja lastenneuvola, on haluttu säilyttää sellaisenaan. Perheneuvola varmasti kuvaisi parhaiten tämän päivän neuvolaa, mutta nimi on varattu sosiaalipalvelujen kasvatus- ja perheneuvoloille.

Jo 1960-luvulta lähtien neuvoloissa on kiinnitetty huomio vanhemmuuteen. Ensimmäiset isät osallistuivat perhevalmennukseen jo vuonna 1968, ja vuonna 1971 synnytyksiin sairaalassa. Vuonna 1972 kansanterveyslain nojalla keskeiseksi periaatteeksi tuli perhekeskeisyys.

Aiempina vuosikymmeninä neuvolassa asioivat enimmäkseen raskaana olevat ja alle kouluikäisten lasten äidit jälkeläisineen. Isät alkoivat 1980-luvulla asioimaan äitiysneuvolassa ensikäynnillä ja käynneillä, joilla kuunneltiin sikiön sydämen syke äänilaitteella sekä perhevalmennuksessa. Yleensä tieto raskauden kulusta ja lapsen kehityksestä välittyi naisilta puolisoilleen.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Tutkimusnäyttö molempien vanhempien hyvinvoinnin ja terveystottumusten merkityksestä lapsen hyvinvointiin vahvistui 2000-luvulla. Vuodesta 2011 lähtien neuvolat ovat tarjonneet osan määräaikaisista terveystarkastuksista koko perheen laajoina terveystarkastuksina. Lapsen vanhemmat kutsutaan laajaan terveystarkastukseen, jossa keskusteluaiheet vaihtelevat voinnista ja vanhemmuudesta terveystottumuksiin sekä parisuhteeseen ja perheen tuen saantiin. Keskustelu on auttanut vanhempia tiedostamaan tilanteensa ja ottamaan vastaan tarvittavaa apua.

Vanhemmuuden tukea kannattaa vahvistaa siten, että äitiysneuvolassa järjestettäisiin tuleville isille henkilökohtainen terveystarkastus ja lastenneuvolassa erikseen sekä lapsen äidille että isälle.

Nyt neuvolan juhlavuonna on tiedossa, että vanhemmuuteen kohdistuvat tukimuodot ovat neuvolan vaikuttavuuden kannalta keskeisiä. Vanhempien mielenterveyttä tukemalla on mahdollista edistää lasten turvallista kasvuympäristöä. Esimerkiksi raskaudenajan ja synnytyksen jälkeistä masennusta ja ahdistusta seulotaan molemmilta vanhemmilta, jotta hoito pystytään käynnistämään mahdollisimman varhain.

Vanhempien pärjäämisen tukeminen ja stressin vähentäminen tukevat aktiivista vanhemmuutta, josta koko perhe hyötyy. Neuvola myös kannustaa molempia vanhempia perhevapaiden käyttöön. Ei-avioliitossa olevien isien vanhemmuutta tukee isyyden tunnustaminen jo raskausaikana neuvolassa, vastaavasti kuin äitiyden tunnustaminen hedelmöityshoitoa saaneiden naisparien kohdalla.

Tulevilla hyvinvointialueilla on tärkeää resursoida neuvolapalveluihin, jotta terveystarkastukset pystytään järjestämään yhdenvertaisesti kaikille sekä vastaamaan perheiden yksilöllisiin tuen tarpeisiin.

Vanhemmuuden tukea kannattaa vahvistaa siten, että äitiysneuvolassa järjestettäisiin tuleville isille henkilökohtainen terveystarkastus ja lastenneuvolassa erikseen sekä lapsen äidille että isälle.

Tuovi Hakulinen

TtT, dosentti, tutkimuspäällikkö

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL