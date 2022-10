Turku Energian vaatima määräaikaisen sähkösopimuksen irtosanomisen sopimussakko on selvästi kohtuuton. Maalaisjärki tuon sanoo, mutta tuki tarvitaan laista ja se löytyy.

Lain varallisuusoikeudellisista oikeustoimista pykälä 36, kuluttajansuojalain 3. ja 4. luku ja sähkömarkkinalain 67.pykälä määräävät sopimusehtojen kohtuuttomuusvaatimuksesta ja sopimuksen tulkinnasta. Turku Energian sivuilta löytyy myös sähkönmyyntiehdot 2014, jonka kohdan 10.3. mukaan jos käyttäjä irtisanoo myyntisopimuksen ennen määräaikaa, myyjällä on oikeus periä käyttäjältä kohtuullinen sopimussakko, jos siitä ja sen määrästä on yksilöllisessä myyntisopimuksessa erikseen sovittu. On siis oikeus periä, jos on sovittu kohtuullisesta sopimussakosta.

Onko yli 100 prosenttia kulutusmaksusta, siis koko vuosiennusteen mukainen kulutus ja perusmaksu päälle, kohtuullinen sakko kuluttajalta myyjäyhtiölle? Ei ole missään tapauksessa! Kohtuuton sopimus ei muutu kohtuulliseksi tekemällä sopimus.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Yksilöllisenmyyntisopimuksen sisällön kuluttaja saa tietoonsa vasta sopimusvahvistuksen yhteydessä, kun on jo hyväksynyt sopimusehdot ja tehnyt sopimuksen.

Mahdoton ei ole kohtuullista!

No, on tämä irtisanomisehto nyt tullut osalle kuluttajista tietoon: ”Tässä tapauksessa asiakkaalta veloitetaan määräaikaisen sopimuksen määräajan umpeutumiseen asti kuuluvat perusmaksut ja vuosiennusteen (vuosiennuste arvioidaan asiakkaan toteutuneen kulutuksen mukaisesti) mukaiset energiamaksut sekä mahdollisista asiakkaalla olevista lisäpalvelutuotteista muodostuneet kulut.”

Tällä yksipuolisella ehdolla on tehty irtisanominen mahdottomaksi.

Kohtuudessa, lakien ja sähkönmyyntiehtojen tarkoittamassa kohtuudessa, on pysyttävä. Mahdoton ei ole kohtuullista!

Tässä ei tarvitse ennustaa sähkön hinnan laskua, pysyvyyttä tai nousua. Kohtuuton sakko tuo on joka tapauksessa.

Pentti Tamminen

Turku