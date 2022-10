Erityisesti Artukaisten kiitoradalla tapahtuvasta kaahailusta luetaan joka vuosi muutama artikkeli, viimeksi Turun Sanomista 3.10. Asiaan liittyen on haastateltu niin kaupunkia, poliisia kuin lähialueen asukkaita.

Asiaa voivotellaan joka vuosi, mutta mitään muutoksia ei tapahdu.

Kaupungin suunnitteluinsinööri Harry Jaakkola sanoo: "Kaahailuun ei ole muuta estettä kuin valvonta". Tämä ei pidä paikkaansa. Tähän on yksinkertainen ratkaisu: järjestäkää laillinen paikka, jossa tätä moottoriurheilua voi harrastaa.

Useat mielipiteet vaativat kaahailun kokonaan lopettamista, mutta ei oteta huomioon sitä, että se on ajanviete sitä harrastaville ihmisille. Ongelma ei poistu Turusta, vaikka se poistettaisiin Artukaisista. Tämän takia olisi tärkeää järjestää korvaava paikka, jossa on mahdollista "kaahailla" turvallisesti ja esimerkiksi valvonnan alla.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Olen itse ajanut asiaa vuodesta 2018 nuorisovaltuustossa, kunnes asia eteni kaupunginvaltuutettu Janika Takatalon jättäessä aloitteen kaupunginvaltuustoon samana vuonna. Tätä kannatti moni valtuutettu tuolloin, ja siihen saimme vastauksen, että ehdotuksen pitäisi edetä 2029 yleiskaavan mukana. Joten joko odotamme sitä, tai asiaan tehdään ajankohtaisempi päätös.

Kaahailu on hyvin valitettavaa viereiselle ratsastuskeskukselle sekä lähialueen asukkaille, jotka siitä häiriintyvät. Täyskielto ei kuitenkaan toimi; valittaminen ilman kehitysideaa on kiukuttelemista. On aika toimia.

Eetu Raunio

entinen nuorisovaltuutettu