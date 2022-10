Ensin korona, sitten sota Euroopassa ja nyt talvea kohti kiristyvä energiapula. Kriisit ovat seuranneet toisiaan viime vuosina ja koemme kaikki niiden vaikutukset omassa elämässämme.

Kriiseissä kärsivät eniten ne, jotka jo valmiiksi ovat heikoimmassa asemassa. Siksi on tärkeää pysähtyä katsomaan globaalia tilannetta.

YK ennustaa, että Somaliassa julistetaan nälänhätä ennen vuoden loppua. Nälänhätä on kyseessä, kun vähintään viidennes kotitalouksista kärsii vakavasta ruoanpuutteesta, kolmannes lapsista kärsii akuutista aliravitsemuksesta ja suoraan ravinnonpuutteeseen johdettava kuolleisuus on kaksi jokaista kymmentä tuhatta ihmistä kohti päivässä.

Vertauskuvana voi kuvitella, että Maskun kokoisessa noin 10 000 asukkaan kunnassa kuolisi nälkään 60 ihmistä kuukaudessa.

Nälkäkriisin ennusmerkit ovat olleet ilmassa jo kauan. Humanitaariset toimijat ovat jo vuoden 2021 lopulta toistuvasti varoittaneet erityisesti Itä-Afrikkaa uhkaavasta historiallisen syvästä hädästä.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Ilmastonmuutos ennakoimattomine sääilmiöineen, heinäsirkkojen tuhoamat sadot, voimakas inflaatio, paikalliset konfliktit sekä koronapandemian kärjistämä köyhyys ovat murentaneet hauraat ruoantuotantojärjestelmät.

Ruoan hinnan noustessa väestö on siirtynyt kuluttamaan kaikkein halvimpia kaloreita eli viljaa. Siksi Ukrainan sodan aiheuttamat vakavat häiriöt viljatoimituksissa ovat Itä-Afrikalle niin vakava isku.

Nälkäkriisi Afrikan sarvessa on nyt pahin neljään vuosikymmeneen ja äärimmäisestä ruokaturvattomuudesta kärsii noin 50 miljoonaa ihmistä. Ruokakriisi on vaikea alueilla, joissa on käynnissä aktiivinen väkivaltainen konflikti. Sota tuhoaa sekä alkutuotantoa että jalostusta. Ihmiset ovat joutuneet pakenemaan, jättämään peltonsa ja tuotantovälineensä ja asettumaan paikoille, joissa heillä on huono mahdollisuus elättää itsensä.

Puute ruuasta uhkaa lasten eloonjäämistä, mutta myös lisää lasten riskiä keskeyttää koulunkäynti tai joutua pakkotyöhön, tulla värvätyksi aseelliseen ryhmään tai joutua eroon perheestään. Nämä seikat lisäävät lasten haavoittuvuutta ja riskiä joutua väkivallan uhreiksi tai hyväksikäytetyksi. Myös tyttöjen varhaiset avioliitot ja teiniraskaudet lisääntyvät.

Kun yhteisöt lähtevät liikkeelle etsimään ruokaa, lasten lisäksi vammaiset ja vanhukset ovat vaikeassa asemassa.

Humanitaarinen apu ei pysty ratkaisemaan ruokakriisin taustalla vaikuttavia valtavia taloudellisia, poliittisia ja ilmastonmuutokseen liittyviä haasteita. Välittömän hätäavun lisäksi tarvitaan rakenteellisia ratkaisuja ruuantuotannon kestävyyteen ja puhtaan veden saatavuuteen. Ilmastonmuutoksen seurausten parissa kamppailevat yhteisöt tarvitsevat tukea muuttuneisiin olosuhteisiin sopeutumisessa.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Kiistat resursseista ovat myös osa konfliktien juurisyitä. Rauhantyö ja konfliktien ratkaiseminen ovat tehokkaita tapoja edistää ruokaturvaa ja ehkäistä nälkää.

Seuraamalla ruokaturvattomuuden varhaisia ennusmerkkejä ja reagoimalla niihin välittömästi säästetään sekä rahaa että ihmishenkiä. Meillä on käytössämme keinot jättää tämä nälkäkriisi laajuudessaan historian viimeiseksi.

Edellinen suuri nälänhätä koettiin Somaliassa vuonna 2011. Tuolloin noin puolet kuolemantapauksista raportoitiin jo ennen varsinaisen nälänhädän julistamista.

Olemmeko oppineet kymmenessä vuodessa mitään? Kiireellistä apua tarvitaan jälleen Somaliassa ja avustustoiminta on pahasti jäljessä vähäisen kansainvälisen rahoituksen ja inflaation vuoksi.

Kuinka monen pitää tällä kertaa kuolla? Emme voi enää jäädä odottamaan nälänhädän äärimmäisten kynnysarvojen täyttymistä, vaan nyt on tehtävä kaikki voitava ihmishenkien ja ihmisarvon suojelemiseksi.

Ruoka ei ole etuoikeus vaan oikeus, joka on kirjattu yleismaailmalliseen ihmisoikeuksien julistukseen.

Kristiina Kumpula

pääsihteeri, Suomen Punainen Risti

Marja-Riitta Ketola

pääsihteeri, Suomen UNICEF

Hanna Markkula-Kivisilta

pääsihteeri, Pelastakaa Lapset ry

Jouni Hemberg

toiminnanjohtaja, Kirkon Ulkomaanapu