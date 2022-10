10.10. on maailman mielenterveyspäivä. Yhteinen kansainvälinen tavoite on nostaa mielenterveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ykkösasiaksi kaikkialla maailmassa.

Turun kriisikeskuksessa ja MIELI ry:n muissa kriisikeskusverkoston kriisikeskuksissa eri puolilla Suomea kohdataan päivittäin ihmisiä, jotka kertovat liian pitkistä jonoista mielenterveyspalveluihin, palveluista saadun avun riittämättömyydestä ja ongelmien pitkäaikaisesta kasautumisesta. Taustalla on ihmissuhdeongelmia, yksinäisyyttä, läheisten sairastumista, taloushuolia, ahdistuneisuutta – monenlaista kuormitusta, johon ei ole saatu ajoissa apua. Kaikilla ei ole läheisiä, jotka voisivat tukea vaikeissa elämäntilanteissa.

Kriisikeskukset tarjoavat kynnyksetöntä lyhytaikaista apua vaikeissa elämäntilanteissa. Yhteydenottoon ei tarvita lähetettä ja keskusteluapu on maksutonta, luottamuksellista ja asiakkaan niin halutessa nimetöntä. Keskusteluja tarjotaan sekä kasvokkain että etänä.

Viime aikoina kriisikeskuksista on tullut julkisen palvelun varaventtiilejä. Kun mielenterveyspalvelut eivät pysty vastaamaan kasvaneeseen avuntarpeeseen, kriisikeskuksissa otetaan vastaan myös asiakkaita, jotka kuuluisivat vaativan pitkäaikaisen tuen piiriin. Osa on jonottajia, joilla on tunnistettu hoidontarve, mutta aika vastaanotolle on vasta usean kuukauden päässä.

Avun viivästyminen tarkoittaa ongelmien syvenemistä, sairauspoissaoloja, erikoissairaanhoidon tarvetta ja suurempia kustannuksia. Mielenterveyden häiriöiden kustannukset ovat Suomessa vuosittain noin 11 miljardia euroa. Luku kasvaa, ellei uhkaavaan mielenterveyskriisiin vihdoin tartuta.

Turun kriisikeskuksessa kuluvan vuoden aikana havainnot viittaavat siihen, että yhteydenoton syyt ovat olleet aiempaa vakavampia. Meillä on kriisikeskuksessa osaamista ja valmiutta vastata tähän haasteeseen. Järjestöillä on osaamista ja halua ottaa vastaan ja tukea kriisin kohdanneita käsittelemään vaikean kokemuksen herättämiä tunteita.

Turun kriisikeskuksessa ja MIELI ry:n verkostossa kriisin käsittelyn ja kannattelun lisäksi kannustetaan asiakkaita matalalla kynnyksellä hakemaan apua ja ohjataan jatkopalveluiden piiriin.

Hyvinvointialueiden aloittaessa tavoitteena pitää olla, että palvelupolku ei enää katkea. Se toimii niin, että ihminen saa tarvitessaan nopeasti tukea esimerkiksi läheisen menetyksen kohdatessa tai vaikka itsemurhayrityksen jälkeen.

Ideaalia on, että vaikeimpien kriisien kohdalla alueen sosiaalipäivystys tai muu yhteistyötaho ohjaa asiakkaan kriisikeskukseen. Kriisikeskus ohjaa kriisikäyntien jälkeen asiakkaan matalalla kynnyksellä jatkoavun piiriin.

Toiveena olisi, että perusterveydenhuolto kykenee jatkossa tarjoamaan pääsyn hoidolliseen psykoterapiaan tai muuhun psykososiaaliseen hoitoon. Tähän on nimenomaan terapiatakuulla pyritty. Nämä olisivat tärkeitä tavoitteita Varsinais-Suomen hyvinvointialueemme ensimmäisen vuoden toimintaan.

Tässä kohdin on tärkeää muistuttaa, että asiakkaaksi voi ohjautua myös itse apua hakien ja myös identiteetti- ja elämänkriisien, kuten ihmissuhdeongelmien tai erotilanteen kohdatessa.

Mielenterveyttä edistävä ja ongelmia ehkäisevä työ vähentää julkisten palvelujen tarvetta ja sitä kautta yhteiskunnan kustannuksia. Järjestöissä ammattilaisten rinnalla toimii iso joukko koulutettuja vapaaehtoisia, jotka toiminnallaan vahvistavat oman alueen yhteisöllisyyttä ja henkistä kriisinkestävyyttä.

Tärkeä osa mielenterveyskriisin purkamista on, että järjestöjen ammattilaiset ja vapaaehtoiset nähdään hyvinvointialueilla kumppaneina, joilla on oma merkittävä roolinsa. Järjestöjen toiminta tarvitsee myös jatkuvuutta. Se voidaan turvata riittävillä ja pitkäkestoisilla avustuksilla.

Minna Riitahaara

Toiminnanjohtaja

MIELI Lounais-Suomen mielenterveys

Sanna Vesikansa

johtaja, kriisikeskus-toiminnot

MIELI Suomen mielenterveys ry