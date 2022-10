Suru tuli puseroon lukiessani TS:n juttua Se löytyi -kampanjasta (6.10.). Tiedän, että samoin kävi monille muillekin.

Siitäkö on kirkossa oltava huolissaan, kun ihmisiä kutsutaan Jumalan luo ja seurakunnan yhteyteen? Kommentoin juttua sen pohjalta, mitä lehdessä kerrotaan, oletan että tuomiorovasti ja kirkkoherra ovat sanoneet paljon muutakin.

Kun viime vuoden tilastot kertovat, että Turun ja Kaarinan alueella kirkkoon kuuluvien määrä on laskenut noin 62 prosenttiin, luulisi kaikkien pappien olevan todella huolissaan tästä kehityksestä.

Puhumme luterilaisessa kirkossa moninaisuudesta ja sen hyväksymisestä. Onko puhuminen uskosta ja henkilökohtaisesta suhteesta Jeesukseen, Pelastajaan jotenkin sellainen sivuasia, että sitä pitäisi vastustaa? Juuri siitähän uskossa, armosta pelastumisessa on kysymys.

Sana uskonratkaisu ei mielestäni korostu kirjasen tarinoissa ja teksteissä, vaikka jotkut sitä käyttävätkin. Ilmaus Jeesuksen vastaanottaminen sen sijaan on oikeastaan synonyymi sanalle uskoa. Toinen synonyymi voisi olla luottaminen.

Me kaikki seurakuntaelämässä mukana olevat tiedämme, että ihmiset kokevat Jumalan avun ja uskon hyvin persoonallisesti ja ilmaisevat sen myös erilaisin sanoin. Sama moninaisuus näkyy myös niissä kirjan stooreissa, joissa erilaiset ihmiset kertovat omasta etsinnästään ja uskostaan. Joidenkin kohdalla on löytynyt apu ja perusturva suurten vaikeuksien keskellä, ilo on avautunut ilosanoman myötä.

Tuomiorovasti Mäkinen tuo mielestäni esille tärkeän asian korostamalla sitä, että "haluamme olla arjen uskon eli tavallisen, heikon, etsivän ja kaipaavan uskon puolustaja". Hän puhui myös epäilyistä ja epävarmuudesta.

Sellaisiahan me olemme, myös kristityt, jotka ovat lähteneet mukaan Se löytyi -kampanjaan. En haluaisi asettaa hengellisellä tiellään eri vaiheessa kulkevien uskon ilmauksia vastakkain. Toiset voivat kertoa iloisesti ja nöyrästi löytäneensä armon, siis pelastuksen Jeesuksen yhteydessä ja kertovat siitä eteenpäin.

Minusta kyseinen kampanja on yritys nostaa keskiöön Jeesus ja yhteys Jumalaan kauttaan. Eikö se ole myös kirkon ja kaikkien seurakuntien, myös mukana olevien vapaiden ja eri järjestöjen ydintehtävä? Ja eikö kampanjan ajankohtakin ole sopiva? Maailman myllerrykset panevat monet meistä kysymään keskeisiä, mistä saan elämääni kestävän perustan.

Toivotan siunausta kaikille tuhansille, jotka toimivat Se löytyi -kampanjan monissa tehtävissä. Siunausta myös heille, jotka eivät ole mukana, iltarukouksessa voi silti vaikka muistaa tätä kampanjaa.

Olen odottanut kirkon "terävältä päältä" myös siunauksen toivotusta kaikille mukana oleville sadoille seurakunnille ja heidän jäsenilleen. Sillä olisi suuri rohkaiseva vaikutus.

Jorma Kalajoki

rovasti