Turun Sanomien uutistoimituksen päällikkö Anne Savolainen kirjoitti Turun Sanomissa 4.10. näkökulman otsikolla ”Vastaavan lääkärin asemassa muhii riidan siemeniä”. Otsikko kuvaa tilannetta osuvasti, vastaavan lääkärin asema on usealla hyvinvointialueella kiistanalainen ja on hyvä, että asiasta syntyy keskustelua. Jutussa on kuitenkin useita väitteitä, jotka ansaitsevat kommentteja.

Savolaisen mukaan on erikoista, että terveydenhuoltolakia muutettaessa vastaavan lääkärin asema on jätetty ennalleen. Hänen mukaansa kyse on perinteisestä kunta-alan johtamismallista, jossa ”lääkäri johtaa kaikkea” ja josta on ”yksityisellä puolella jo luovuttu”.

Lääkäri ei johda kaikkea. Hyvinvointialueiden johtoon valittiin lääkäreitä, diplomi-insinöörejä, ekonomeja ja oikeustieteilijöitä, emmekä olleet vaatimassa, että johtajan tulisi olla lääkäri. Ei lääkärikoulutuksesta toki haittaakaan pitäisi olla, mutta on ymmärrettävää, että hyvinvointialueita johdetaan erilaisilla koulutustaustoilla.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Mitä taas tulee yksityisiin palveluntuottajiin, myös siellä on lain mukaan oltava terveydenhuollosta vastaava johtaja, yleensä johtoryhmässä tekemässä juuri samoja asioita, mitä terveydenhuoltolaki julkisen puolen vastaavalle lääkärille määrää.

Ja mitä se laki määrää? Lain perustelujen mukaan: ”Vastaavan lääkärin määrittelyssä on kyse siitä, että organisaatiossa olisi huolehdittava lääketieteellisten perusteiden ja väestön erilaisten sairaanhoidollisten tarpeiden yhteensovittamisesta palvelujen tuotannossa. Kyse on resurssien allokoinnista ja kokonaisuuden vastuunkantamisesta. Vastaavan lääkärin olisi esimerkiksi kannettava vastuu siitä, että sairaanhoitopiirissä silmätautien ja synnytysten tai kardiologian ja gastrokirurgian järjestämisessä perusteena on vain väestön tarpeet eikä organisaationosien tai yksilöiden omat intressit.”

Mitä tämä sitten tarkoittaa hyvinvointialueen arkipäivässä? Terveydenhuollon siunaus ja kirous on hoitomahdollisuuksien ja resurssien epäsuhta: Kaikkea ei voi tehdä, on pakko priorisoida. Kaikkea parasta, mitä maailmasta löytyy, ei ainakaan yhtä aikaa hyvinvointialueelle saa, vaan pitää tehdä valintoja. Yhdenvertaisuuden ja potilaiden oikeuksien näkökulmasta on välttämätöntä, että nämä päätökset koordinoidaan.

Johtava lääkäri ei tietenkään tee kaikkia päätöksiä itse, vaan johtaa niiden tekemistä. Hoitomahdollisuuksien lisääntyminen on kasvattanut tarvetta vaikeisiinkin linjauksiin siitä, millä panoksella mitäkin erikoisalaa resursoidaan. Vastaavan lääkärin asema on siten ajankohtaisempi ja tärkeämpi kuin koskaan.

Ja kuka ne vaikeat päätökset sitten tekee, jos ei vastaava lääkäri, jolla on mandaatti tehtävän hoitamiseen? En tunne ainuttakaan poliitikkoa, joka katsoisi asiakseen tehdä hoitolinjausten taustalla olevat lääketieteelliseen näyttöön perustuvat valinnat.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Kyse on substanssijohtamisesta, jota tekee lääkäri, aivan samalla tavalla kuin koulussa opetusta johtaa kasvatustieteellisen koulutuksen saanut rehtori. Vain siten turvataan laadukas ja yhdenvertainen julkinen terveydenhuolto.

Janne Aaltonen

toiminnanjohtaja

Suomen Lääkäriliitto