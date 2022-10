Vastauksessaan (TS 5.10.) mielipidekirjoitukseeni ("Naantalilla on unelmasähkösopimus, mutta jalkapalloilijat kenttineen ovat joutumassa säästökohteeksi", TS 4.10.) Naantalin kaupungin tekninen johtaja Reima Ojala esittää, että vallitsevassa maailmantilanteessa "kuntien ja kuntalaisten tehtävä on vähentää energiankulutusta, jotta ensi talvesta selviydytään mahdollisimman pienin ongelmin ja vahingoin". Naantalin kaupunki onkin Ojalan mukaan valmis "tekemään oman osuutensa valtakunnallisissa energiansäästötalkoissa".

Hallintolaissa esitettyihin hyvän hallinnon perusteisiin kuuluu keskeisenä osana tasapuolisuus. Kysymykseni kuuluu, miten tasapuolisuus toteutuu Naantalin eri urheilutoimijoiden välillä tilanteessa, jossa kaupunki valtakunnanmediassa yksilöi urheilulajeista säästökohteeksi ainoastaan jalkapallon talviharjoittelun?

Kaupungin on kyettävä varsinaisissa päätöksissään suurempaan tasapuolisuuteen kuin mitä julkisuudessa on nyt tullut esille. Edelleen olen sitä mieltä, että urheilusta ja liikunnasta leikkaaminen on kaiken kaikkiaan mieletöntä.

Naantalin kaupungin epämääräisen ja epätasa-arvoisen energiansäästöspekulaation takaa pitäisi erottua kristallinkirkkaasti se, mistä puhutaan: yli 400 naantalilaisen jalkapalloilijan talviharjoittelun keskeyttämisestä poliittisella päätöksellä. Sitä ei voi esittää samassa listassa vaikkapa jäähallin lauhdelämmön talteenoton kanssa.

Junnufutarin isä