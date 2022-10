Nousevat sähkön hinnat huolestuttavat nyt kaikkia. Tuleva talvi tulee olemaan vaikea. Energian ja rahan säästökohteita etsitään nyt niin kotitalouksissa kuin kunnissa ja kaupungeissa.

Säästöpaine kohdistuu myös liikuntatiloihin. Esimerkiksi uimahallien ja jäähallien ylläpito vie paljon energiaa, joten etenkin pienemmissä kunnissa saattaa tuntua houkuttelevalta väliaikaisesti sulkea liikuntapaikkoja energiaa säästääkseen.

Tällainen ratkaisu kuitenkin toisi enemmän haittaa kuin hyötyä. Vastaavaa keskustelua käytiin myös koronapandemian aikana, kun rajoitukset sulkivat liikuntapaikkoja.

Harrastusmahdollisuuksilla on valtava merkitys etenkin lasten ja nuorten hyvinvoinnille. Ympäröivien kriisien ja valitsevan epävarmuuden vuoksi liian moni lapsi ja nuori on jo joutunut luopumaan harrastuksestaan, joko väliaikaisesti tai kokonaan. Tällä on seurauksia niin fyysiselle kuin henkiselle hyvinvoinnille, sosiaalisten taitojen kehitykselle kuin ystävyyssuhteiden luomiselle.

Jokaisella lapsella tulisi olla mahdollisuus ainakin yhteen mielekkääseen harrastukseen.

Energiansäästötoimet eivät saa sulkea liikuntapaikkoja. Sen sijaan tilojen energiatehokkuuteen on tärkeää kiinnittää huomiota viimeistään nyt.

Turussa tähän on nyt hyvä mahdollisuus, sillä kaupungissa pohditaan parhaillaan liikuntapaikkaverkon uudistamista. Useat keskeiset, satoja tuhansia ihmisiä liikuttavat liikuntapaikat ovat tulleet käyttöikänsä päähän. On hyvä, että kaupunki tarkastelee nyt liikuntapaikkaverkkoa kokonaisuutena.

Uudisrakentamista ei ole järkevää enää toteuttaa kaupungin taseeseen, vaan yhteistyössä yksityiset toimijat tai esimerkiksi urheiluseurat kumppaneina. Samalla tulee rohkeasti uudistaa myös avustusjärjestelmää siten, että julkinen tuki ohjautuu mahdollisimman vaikuttavasti lasten ja nuorten harrastamiseen.

Turku voi olla tässä valtakunnallinen edelläkävijä. Panostukset maksavat itsensä varmasti takaisin tulevaisuudessa.

Uusien rakenteiden tulee nykyistä paremmin edistää tavoitetta lasten ja nuorten harrastamisen lisäämisestä. Tämä tarkoittaa esimerkiksi harrastusten tuomista koulupäivien yhteyteen. Tehokkaammat käytännöt säästäisivät samalla myös rahaa ja energiaa.

Saara-Sofia Sirén

kansanedustaja (kok)