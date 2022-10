Uudesta Kauppatorista haluttiin autoton, mutta muutos on koitunut vahingolliseksi torikauppiaille (TS 30.9.). Kauppiaskadun alkupäästä tehtiin pihakatu, joka on haitannut liikennettä sekä aiheuttanut pysäköinninvalvonnalle murhetta (TS 30.5.). Lisää hankaluuksia on tiedossa, kun katu kolmen korttelin matkalta muuttuu pihakaduksi. Auransillan ajorajoitukset ovat aiheuttaneet harmaita hiuksia sekä autoilijoille että viranomaisille.

Tuoreimpana on puitu kaupungintalon pihaa, jonka pysäköintiruudut ovat usein täynnä ja jossa läpiajo aiheuttaa jopa vaaratilanteita (TS 5.10.). Turhaa huristelua aiotaan hillitä asianmukaisesti hidasteilla, mutta suunnitelmiin kuuluu myös pysäköinnin vähentäminen tulevaisuudessa. Sen sijaan aikoinaan puhuttu maanalainen pysäköinti on jäänyt suunnitelmista pois.

Kauppahallin uudistuksesta tiedetään ainakin se, että noin 80 katutason autopaikkaa häviäisi uuden rakennuksen tieltä.

Useiden keskustan liikennemuutosten taustalla on kaunis ajatus autottomasta kävelykeskustasta, mutta arki ja todellisuus seisoo tämän utopistisen vision tiellä. Töihin tai koteihinsa kulkevat ihmiset kaipaavat sujuvaa liikennettä. Yritykset tarvitsevat ihan yhtä paljon huolto- ja jakeluliikennettä sekä autolla liikkuvia asiakkaita.

Katsaus Kauppiaskadulle, kaupungintalon edustalle tai kauppahallin pihalle vahvistaa tämän – paikoilla liikkuu ostoksilla kävijöitä, ruokalähettejä, huolto- ja rakennusfirmojen pakettiautoja, jakeluliikennettä ja takseja.

Uudenlaisen haasteen liikenteelle luovat lähetit, jotka kuljettavat pääasiassa ruokaa, mutta enenevissä määrin myös muita ostoksia ihmisille. Tämä "palveluliikenne" tarvitsee sujuvia kulkureittejä sekä nopeaa pistäytymispysäköintiä. Tämä haaste on ollut tiedossa jo useamman vuoden ja se näkyy kaupungintalon ja Kauppiaskadun ongelmissa, mutta sille ei ole esitetty riittäviä ratkaisuja.

Keskustan elinvoiman turvaamiseksi sen pitää olla saavutettavissa kaikilla kulkumuodoilla.

Tutkimukset ovat osoittaneet autoilevien merkityksen keskustan yrityksille, vaikka sitä ei nähtävästi halutakaan uskoa. Sen sijaan kaupungilla elää jonkinlainen myytti siitä, että henkilöautoilu olisi mennyttä aikaa, mutta todellisuudessa autojen määrä kasvaa vuosittain. Viime vuonna uusien autojen rekisteröintien määrä kasvoi Suomessa 2,1 prosenttia edellisvuoteen verrattuna, täyssähköisten autojen 139 prosenttia (Traficom 2/2022).

Liikkumisessa arvostetaan tehokkuutta, nopeutta ja omavaraisuutta – tämä ei ole muuttunut mihinkään entistä kiireisemmässä arjessa ja tästä syystä moni valitsee tulevaisuudessakin henkilöauton ja kohteekseen keskustan ulkopuoliset kohteet.

Ilmastovaikutukset ovat tuttu syy autoilua vaikeuttavissa liikenneratkaisuissa. Tosiasia kuitenkin on, että liikenneruuhkassa seisova tai kauemmas kauppakeskukseen suuntaava auto ei ole merkittävästi parempi ilmastolle kuin keskustaan ajava auto.

Autoilun päästöt eivät vähene sillä, että autoilua systemaattisesti vaikeutetaan, mutta se kyllä ohjaa ison määrän kävijöitä muualle helpommin saavutettaviin kohteisiin. Se vaikeuttaa yritystoimintaa ja vähentää työpaikkoja keskustassa, jonka elinvoiman lisäämisen pitäisi olla kaupunkikehityksen kärkihanke.

Autoilun ympäristövaikutukset täytyy pyrkiä taklaamaan pitkällä aikavälillä eri tasolla kuin kaupungin sisäisillä liikenneratkaisuilla. Muutos on pikkuhiljaa nähtävissä: Traficomin mukaan ensirekisteröityjen autojen hiilidioksidipäästöt ovat laskeneet kolmen vuoden aikana, vuoden 2021 lopussa mitattuna 57 prosenttia. Kiitos sähköautojen, hybridien sekä uusien vähäpäästöisempien polttomoottoriautojen. Edelleenkään autoilu ja sen mahdollistama autonominen ja tehokas liikkuminen ei ole katoamassa mihinkään.

Mitään liikkumismuotoa ei pidä väheksyä – keskustan elinvoiman turvaamiseksi sen pitää olla saavutettavissa kaikilla kulkumuodoilla. Kevyttä ja joukkoliikennettä tulee kehittää houkuttelevammaksi, mutta se tulee tehdä porkkanaa, ei keppiä käyttäen. Turku ei ole niin iso tai ruuhkainen kaupunki, etteikö tänne mahtuisi kaikki kulkupelit sulassa sovussa, jos oikeasti näin halutaan.

