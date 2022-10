Nimimerkki "Junnufutarin isä" kirjoitti 4.10. Turun Sanomien yleisönosastolla Naantalin kaupungin sähkösopimuksesta ja Karvetin tekonurmikentän talvilämmityksestä otsikolla "Naantalilla unelmasähkösopimus, mutta jalkapalloilijat joutumassa säästökohteeksi".

Naantalin kaupunki teki sähkösopimuksen vuosiksi 2021–2024 vuoden 2020 lopulla. Sopimuksen mukainen sähkön hinta on hieman kalliimpi kuin aikaisemman vuosien 2018–2020 sähkösopimuksen hinta. Hinta on kuitenkin edullinen, kun sitä vertaa tämän päivän sähkönhintaan. Kaupunki teki siis sopimuksen onnekseen hyvään aikaan.

Naantalin kaupunki etsii aktiivisesti energiansäästökohteita ja -toimenpiteitä, koska julkisuudessa on arvioitu, että ensi talvena sähköstä voi syntyä pulaa. Sähköä voidaan joutua säännöstelemään ja sähkön hinta ensi talvena todennäköisesti nousee entisestään.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Karvetin kentän lämmittämättä jättäminen ensi talvena voi olla yksi energiansäästötoimenpide.

Karvetin tekonurmikenttää on lämmitetty talvisin pelikauden pidentämiseksi kaukolämmöllä. Muuttunut maailmantilanne aiheuttaa myös haasteita kaukolämmölle. Turku Energia on arvioinut, että kaukolämmön hinta ensi talvena on yli 20 prosenttia kalliimpaa kuin viime talvena. Kustannusnousua merkittävämpää on Ukrainan sodan aiheuttama epävarmuus energiatoimituksissa. Esillä on ollut, että kansallisesti säädetään energiakäytöstä.

Naantalin kaupunki seuraa tilanteen kehitystä ja arvioi vuoden 2023 talousarvion valmistelun yhteydessä energiansäästökohteita ja -toimenpiteitä. Karvetin kentän lämmittämättä jättäminen ensi talvena voi olla yksi energiansäästötoimenpide. Asian valmistelu on vasta alkuvaiheessa.

Kuntien ja kuntalaisten tehtävä on vähentää energiankulutusta, jotta ensi talvesta selviydytään mahdollisimman pienin ongelmin ja vahingoin. Naantalin kaupunki tiedostaa hyvin lasten ja nuorten harrastamismahdollisuuksien turvaamisen tärkeyden, mutta on joka tapauksessa valmis tekemään oman osuutensa valtakunnallisissa energiansäästötalkoissa.

entinen futari

Reima Ojala

tekninen johtaja

Naantalin kaupunki