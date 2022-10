Turun Sanomat uutisoi 30.9. julkaistussa lehdessä konsulttitoimisto MDI:n laatimasta väestöennusteesta. ”Varsinais-Suomi kasvaa ja kehyskunnat menestyvät” -otsikolla varustettu juttu käsitteli laajasti maakunnan keskuskaupunki Turun sekä jollain jaottelulla määriteltyjen Turun kehyskuntien tulevaisuuden näkymiä eri skenaarioiden kautta.

Aura on yksi Turun kuudesta kehyskunnasta ja aktiivisesti mukana muun muassa Suomen Kuntaliiton kehyskuntaverkon työssä. Kehyskunnille tyypillisiä ominaisuuksia ovat:

1.Kehyskunta on ison keskuksen naapurikunta.

2.Kehyskunta on kiinteä toiminnallinen ja rakenteellinen osa omaa kaupunkiseutuaan.

3.Kehyskunnalla on vahva intressi koko kaupunkiseudun kehittämiseen.

4.Kehyskunnalla on yhteiset edunvalvontatavoitteet kehyskuntaverkostoon kuuluvien muiden kuntien kanssa.

5.Kehyskunta on vetovoimainen ja aktiivinen toimija omalla kaupunkiseudullaan.

Auralla on yhteistä maarajaa Turun kanssa. Matkaa Turun keskustaan on 30 kilometriä ja se taittuu leveäkaista- ja moottoritietä noin 20 minuutissa.

Aura on Auranmaan alueen palveluiden keskus, jossa ympärivuorokautisesti palvelee esimerkiksi S-market ja Shell. Aurassa on noin 400 yritystä, mikä on 4000 asukkaan kunnassa paljon. On vireitä pieniä yksinyrittäjiä mutta myös satojen miljoonien liikevaihtoa takovia jättejä ja montaa muuta siinä välissä.

MDI:n skenaarioissa kaupungistumisskenaariota lukuun ottamatta Auran ennusteet olivat kasvun puolella. Kunta panostaa tulevaisuuteen. Parasta aikaa muun muassa kaavoitetaan uutta asuinaluetta, hankitaan maata tulevia tarpeita varten, rakennetaan uutta kuntalaisten taloa sekä laaditaan kiinteistöstrategiaa, jolla vastata positiiviseen ongelmaan, esimerkiksi varhaiskasvatus- ja perusopetustilojen tarpeen kasvuun lapsimäärien lisääntyessä.

MDI:n ennusteen lisäksi olemme tilastojen valossa monella tapaa tyypillinen kehittyvä kehyskunta. Esimerkiksi alle 15-vuotiaiden osuus väestöstä on vuoden 2021 tiedoin Aurassa 18,8 prosenttia, Kaarinassa 18,5 prosenttia ja Liedossa 19,2 prosenttia. Tyypillisenä mittarina laajalti käytetty taloudellinen huoltosuhde oli vastaavana ajankohtana Aurassa 123,2, Kaarinassa 127,7 ja Liedossa 122,8.

Tulevina vuosina kuntien rooli tulee muuttumaan ja asioita on tehtävä yhä enemmän yhteistyössä toisten kanssa. Auran kunta aikoo pärjätä tekemällä hyvää, aktiivista yhteistyötä niin keskuskaupungin kuin muiden kehyskuntien, kuntien ja toimijoiden kanssa.

Maantieteellisillä ja hallinnollisilla rajoilla tulee olemaan yhä vähemmän merkitystä. Kilpailussa elinvoiman säilyttämisessä ja asukkaiden houkuttelussa voittajina tulevat selviämään ne kunnat ja alueet, jotka tarjoavat laadukkaimmat, parhaiten kysyntään vastaavat palvelut ketterästi ja nykyaikaisesti tuotettuna.

Tervetuloa tutustumaan urbaaniin mutta maanläheiseen Auraan, tarjoan mielelläni tutustumiskierroksen ja kahvit päälle!

syysterveisin

Terhi Källi

Auran kunnanjohtaja