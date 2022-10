Tämä on avoin kirje Oy Turku Energialle sekä Turun kaupunginvaltuutetuille, erityisesti heille, jotka edustavat Turun kaupunkia yhtiön hallituksessa.

Turun Pientalojen Keskusjärjestö onnistui neuvottelemaan omakotiyhdistysten jäsenille aiemman määräaikaisen sopimuksen 3,9 senttiä/kWh tilalle hulppean 27,1 senttiä/kWh:n sopimuksen. Siis ennätyksellisen lähes 700 prosentin korotuksen seuraavaksi 24 kuukaudeksi.

Vaihtoehtona tarjotaan määräaikaisen sopimuksen sijaan toistaiseksi voimassa olevana sopimuksena ainoastaan pörssisähkösopimusta.

Sähkömarkkinalain 67 pykälän mukaan vähittäismyyjän, jolla on huomattava markkinavoima jakeluverkonhaltijan vastuualueella, on toimitettava vastuualueella sähköä kohtuulliseen hintaan kuluttajille. Näin toimii muun muassa Seinäjoen Energia, joka tarjoaa alueensa asukkaille sähkösopimuksen 10,2 senttiä/kWh hintaan. Kokkolan Energia on asettanut hintakaton alueensa asiakkaiden sopimuksiin.

Turku Energian tilikauden tulos on parissa vuodessa kasvanut 30,1 miljoonaan euroon. Kasvua on yli 50 prosenttia. Varaa sähkösopimusten kohtuulliseen hinnoitteluun kaupungilla olisi.

Tämän vuoden kaupunginvaltuuston kokouksissa valtuutetut ovat osoittaneet aktiivista aloitteellisuutta. Ikävä kyllä sähkön hinta ei heistä ketään ole huolettanut. Erityisesti ihmettelen Turku Energian hallituksessa istuvien valtuutettujen passivisuutta. Ovatko he siellä ajamassa kaupunkilaisten, kaupungin kassan vai Oy Turku Energian etuja?

Turku Energia viljelee kauniita sloganeita verkkosivuillaan. "Katsomme kohti huomista ja tulevaisuutta", "Olemme lähellä näemme kauas". Vaikuttaa mielestäni aika lyhytnäköiseltä toiminnalta kohdella vakituisia asiakkaita ylimielisesti. Kun katsotte kohti tulevaisuutta, saatatte nähdä pettyneitä entisiä asiakkaita.

Mikko Mäki

pian Turku Energian entinen asiakas