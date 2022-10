Miten voimme olettaa, että tavallinen ”perhe Virtanen” hahmottaa, mikä on perhekeskus, kun se on välillä vaikeaa alan ammattilaisillekin?

Jatkossa tarvitaan paljon tiedottamista ja yhteistä keskustelua, jotta kaikki saavat oikean käsityksen tästä vielä varsin abstraktista kokonaisuudesta. Toistaiseksi asiasta tiedottamisessa etenkin perheille on jouduttu hieman jarruttelemaan, koska suurta muutosta ollaan vasta rakentamassa hyvinvointialueellemme.

Mistä sitten on kyse? Perhekeskus koostuu kolmesta elementistä: verkostomaisesta, fyysisestä ja sähköisestä perhekeskuksesta. Mielestäni ehdottomasti tärkein näistä on verkostomainen perhekeskus.

Jos verkostomaista työskentelyä ei saada sisäistettyä ja toimimaan, emme voi puhua perhekeskuksesta. Tämä vaatii jatkuvaa yhteistä keskustelua, koordinointia ja johtamista, resursseja sekä selkeitä rakenteita.

Fyysinen perhekeskus tarkoittaa yhteisiä tiloja, joissa perhekeskuspalvelut on ideaalitilanteessa koottu ”saman katon alle”. Yhteiset tilat kiistatta helpottavat sekä perheitä palveluiden saannissa että ammattilaisia verkostomaisen työotteen rakentamisessa.

Käytännössä on kuitenkin mahdotonta saada kaikki palvelut jokaisessa perhekeskuksessa koottua yhteisiin tiloihin. Pahimmillaan vetoaminen yhteisten tilojen puutteeseen on jarruttanut perhekeskuskehittämistä vakavasti. Perhekeskus on siis ymmärrettävä ennen kaikkea lapsiperheiden palvelut laajasti ja saumattomasti yhteen kokoavana verkostona.

Sähköisen perhekeskuksen osalta Varsinais-Suomessa ollaan mukana Digifinlandin valtakunnallisessa kehittämistyössä, joka etenee aikataulutetusti ja suunnitellusti. Ensimmäisessä vaiheessa vuoden 2023 alussa on mahdollista ottaa käyttöön perheille suunnattu omaperhe.fi-portaali. Myöhemmin kokonaisuuteen liitetään nuorten ja ammattilaisten sähköiset perhekeskukset.

Erikseen on vielä mainittava perhekeskuskokonaisuuteen kuuluvat kohtaamispaikat, millaisen pitäisi jatkossa löytyä jokaisesta kunnasta.

Uskon, että kohtaamispaikkojen käytön hyödyntämisessä ja laajentamisessa meillä on valtavasti uusia mahdollisuuksia. Suunnitelmanani onkin koota huoltajia ja alan asiantuntijoita yhteisten Erätauko-keskustelujen äärelle pohtimaan näitä uusia tapoja toimia.

Lopulta perhekeskuksissa tärkeintä on, miten lapset, nuoret ja perheet saavat vaikuttavaa apua oikea-aikaisesti.

Olenkin opetellut ja kannustanut ihmisiä pohtimaan perhekeskusta kuvitellun ”perhe Virtasen” näkökulmasta. Kun heillä on huoli, on jokaisen työntekijän tehtävänä kohdata, kuunnella ja huolehtia, että he pääsevät kaipaamansa avun piiriin saumattomasti. Tähän tarvitaan jokainen sivistys-, sosiaali- ja terveyspalveluiden työntekijä, unohtamatta myöskään järjestöjen, Kelan, seurakuntien ja yksityisten palveluiden osaamista.

Sami Luoto

projektipäällikkö

Perhekeskus-koordinaatio ja toimintamallin jatkokehitys

Varsinais-Suomen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushanke