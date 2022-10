Tässä nyt muutenkin sekavassa maailmassa ihmeissäni kuuntelen ja katselen yläasteikäisen lapseni viiden päivän jakson tet-harjoitteluhakemuksiin ja hakusoittoihin saamia vastauksia useilta yrityksiltä.

Jos yleensäkään vastauksen saa, yleisin on simppelisti todettu, että "me ei oteta tet-harjoittelijoita" ja toiseksi yleisin "meillä ei ole tarvetta". Vain yksi yritys on perustellut vastauksensa asiallisesti.

Kysehän ei ole tässä yritysten tarpeesta, vaan vastuullisuudesta ja mahdollisuudesta tarjota nuorelle palkatta näkymä ja tutustuminen työelämään ja samalla ilmaiseksi markkinoida yritystä vastuullisena työnantajana, koska puolin ja toisin hyvä harjoittelukokemus tuo nuoren saaman kokemuksen lisäksi myös yritykselle positiivista mainetta.

Surullista, että pelkkä hakeminen on nykyään näin lannistavan vaikeaa.

Itse työnantajan edustajana olen ottanut ja ohjannut aikanaan useita tet-jaksolle tulleita koululaisia, eikä se ole mitenkään ylitsepääsemättömän raskasta tai vaikeaa.

Surullista, että pelkkä hakeminen on nykyään näin lannistavan vaikeaa, eivätkä mainitun kaltaiset vastaukset anna näistä useista tunnetuista yrityksistä valitettavasti kovinkaan mairittelevaa kuvaa myöskään vanhemmille.

Antakaa nuorille edes mahdollisuus