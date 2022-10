Viime päivinä rajan yli on tullut paljon venäläisiä, mutta nyt tulovirtaa suitsitaan. Hyvä näin, mutta samalla ei pidä unohtaa apua tarvitsevia vähemmistöjä.

Yksi ryhmä on inkeriläiset eli Venäjän suomalaiset. Vuosina 1990–2016 heillä oli vapaa paluumuutto-oikeus ja kymmenet tuhannet siirtyivät Suomeen. Tuhannet kuitenkin jäivät Venäjälle. Edelleen Inkerin kirkko järjestää viikoittain suomenkielisiä jumalanpalveluksia niin Pietarin alueella kuin Karjalassa.

Sota ja liikekannallepano ovat lisänneet uhkaa myös Venäjän vähemmistöjä kohtaan. Suomen kielen taito tai länsikontaktit esimerkiksi luterilaisen kirkon kautta voivat olla syy mustalle listalle joutumiseen.

Mielestäni Suomen on kannettava erityinen vastuu turvaa tarvitsevista inkeriläisistä. Suuri osa heistä on vanhuksia, mutta joukossa on myös työikäisiä perheineen. Rajaa ja viisuminsaantia ei pidä sulkea heiltä, jos vain venäläiset viranomaiset heidät päästävät lähtemään.

Emme tiedä, mitä Venäjän tulevaisuus tuo tullessaan, mutta hyvältä ei tilanne näytä. Voin vain rukoilla inkeriläisten ystävieni puolesta ja puhua heidän asiansa puolesta – täällä vapaassa Suomessa.

Pasi Jaakkola

TT, johtava kappalainen

Turku