Jos kysyisin ihmisiltä lempikoirarotua, monen vastaus olisi suloinen mopsi tai hellyttävä bulldoggi niiden ulkonäön takia. Kuinka moni näin vastaava ihminen tietää oikeasti, miten nämä rodut elävät elämänsä?

Koirien ylijalostus on vienyt monet rodut siihen pisteeseen, että ne elävät koko lyhyen elämänsä kärsien erilaisista hengitysvaikeuksista, iho- tai silmäsairauksista tai muista kipua tuottavista ongelmista.

Ihminen on aina jalostanut koiria, mutta nykyään mitä enemmän ja enemmän siihen liittyy koirien ulkonäön muokkaaminen. "Ihopoimut on niin söpöjä" tai "lyhytkuonoiset koirat on tosi suloisia, kun ne rohisee hengittäessään".

Vertailun vuoksi vähäjalostettujen alkukantaisten rotujen eliniänodote voi olla jopa yli 15 vuotta, kun taas esimerkiksi ranskan- ja englanninbulldogin eliniänodote on noin 5 vuotta, miettikääpä sitä.

Jos ihmiset eivät lopeta ylijalostettujen pentujen ostamista, niiden ulkonäöllinen jalostuskaan ei lopu ikinä, ja loppujen lopuksi voi syntyä aivan todella sairaita rotuja. Ja ei, en tarkoita, että jalostuksen pitää loppua kokonaan. Jos sillä haetaan tasapainoa koiran terveyteen tai rodun ylläpitämiseen, se on okei. Mutta koiran ulkonäkö edellä meneminen on väärin, ja sen pitää loppua.

Monien sairaiden koirien omistajat ovat sokeita omien koiriensa sairauksille. Usein kuulee väitteitä kuten esimerkiksi "kyllä meidän Musti on terve ja iloinen". Koira voi näyttää päällisin puolin iloiselta, mutta jos se kokee 24/7 kipua, se "tottuu" siihen, eikä ilmaise sitä koko ajan ulospäin.

Sairaiden koirien omistajat pitäisi saada tajuamaan, että oma koira kärsii, vaikka se onkin vaikea hyväksyä, eikä tunnu kivalta kuulla, että oma rakas lemmikki ei saa henkeä tai sen aivot eivät mahdu sen pieneen kalloon. Mutta eipä se tunnu kivalta siitä pienestä koirastakaan!

Meeri Ahonen

8.-luokkalainen