Maakuntaneuvos Jukka Tuori kirjoittaa (TS Mielipiteet 29.9.), että "ehdokkaiden tulisi tunnustaa nykyisen yhteiskunnan epäonnistuneen lähes kaikessa". Hän on perin juurin väärässä ja osoittaa kirjoitelmassaan muutenkin suomalaisen yhteiskunnan kehityshistorian ja nykyhetken lähes täydellistä ymmärtämättömyyttä.

Yhteiskuntamme kehitys, erityisesti toisen maailmansodan jälkeisenä kautena, on ilmiömäinen menestystarina. Se on tulosta hyvinvointivaltion ja -yhteiskunnan rakentamisesta, mikä on tapahtunut sosialidemokraattien johdolla yhteistoiminnassa keskustalaisten puolueiden kanssa. Vasen laita on yleensä antanut tukensa. Oikeisto on pannut melkein kaikkia uudistushankkeita vastaan.

Hyvinvointivaltion toteutumisen ansiosta ihmisten elinikä pitenee edelleen, monet sairaudet on saatu hävitettyä tai niiden hoito on menestyksellistä kattavassa ja korkeatasoisessa terveydenhoitojärjestelmässämme. Suomalaiset elävät pidemmän elämänsä aikaisempaa terveempinä ja toimintakykyisempinä.

Työeläkejärjestelmän ansiosta iäkkäiden enemmistön elämä on taloudellisesti melko turvattua. Vammaisten ja kehitysvammaisten hoito ja kuntoutus on järjestetty vähintään tyydyttävästi. Väkivalta on vähentynyt ja elämä on tullut turvallisemmaksi. Jopa itsemurhien määrä on saatu liki puolitettua väkiluvun kasvusta huolimatta.

Kaikille taataan perustoimeentulo, joskin osalle melko niukka. Asunnottomuus on saatu lähes poistettua.

Yhteiskunnan kaikkinainen kehitys on suurelta osin juuri koulutettujen ihmisten ponnistelujen hedelmä. Esikoulusta tohtorin tutkintoon maksuton koulutusjärjestelmämme on nostanut koko väestön sivistystasoa, minkä tuloksena meillä on osaavia ja innovatiivisia työntekijöitä kaikille aloille. Työturvallisuus on merkittävästi parantunut.

Taiteen ja kirjallisuuden monipuolinen ammattimainen ja vapaa-ajan harrastaminen on laajempaa kuin koskaan, mikä rikastuttaa meidän kaikkien elämää. Jokaiseen kuntaan, kaupunginosaan ja kylään ulottuva kirjastolaitos on ehkä maailman paras, teatterit ja orkesterit tarjoavat elämyksiä sadoille tuhansille vuosittain. Liikunta ja urheilu koskettavat useampia ihmisiä kuin koskaan ja kansainvälistä menestystäkin saadaan. Jopa jalkapallossa.

Yritystoiminta ja liike-elämä kukoistavat ja yleinen elintaso on Suomessa maailman korkeimpia. Ihmisillä on enemmän vapauksia ja vaihtoehtoisia mahdollisuuksia elämässään kuin koskaan, enemmän kuin koko ihmiskunnan historiassa. Keskituloisetkin matkustelevat ja hyvätuloiset eläkeläiset voivat jopa muuttaa etelän lämpöön viime vuosikseen.

Sukupuolten ja tuloryhmien välinen tasa-arvo on edistynyt, vaikka parannettavaakin vielä on.

Tuori esittää, kuin historiassa olisi 1970-luvulla ollut mahdollisuus valita "perhekeskeisen" ja yhteiskuntavetoisen mallin välillä. Tosiasiassa ikiaikainen "perhekeskeisyys" perustui perinteiseen, rajoittuneeseen maatalousyhteiskuntaan. Nyt näemme, että jopa maataloustuottajat ovat vaurastuneet.

Jo pitkälti yli sata vuotta jatkunut teollistuminen, palkkatyöläistyminen ja kaupungistuminen loivat uudenlaisen yhteiskunnan, jonka haasteisiin piti vastata. Ja vastaus on ollut erittäin hyviä tuloksia tuottanut hyvinvointivaltio, kuten kaikissa Pohjoismaissa ja jossakin muodossa kaikissa kehittyneissä maissa.

Totta kai meillä on edelleen ongelmia ja uusiakin tulee, vakavimpana varmaan yhteiskunnan ja luonnon välisen suhteen kysymykset. Mutta ongelmia ei ratkaista haikailemalla mennyttä maailmaa ja "johtajuutta". Kritiikkiä toki tarvitaan, ei kuitenkaan tietämättömyyteen ja ennakkoluuloihin perustuvaa demagogiaa.

Voimme Suomena ja suomalaisina mennä eteenpäin vahvistamalla ja kehittämällä hyvinvointiyhteiskuntaamme yhteistoiminnassa maailman muiden demokraattisten maiden ja ihmisten kanssa.

Asko Mäki

VTM, lehtori

(sd)

Turku