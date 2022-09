Kokoomuslaiset kansanedustajat olivat huolissaan Suomen velkaantumiskehityksestä (TS Mielipiteet 22.9.). Syytä toki on. Se millä tavalla he yrittävät vierittää tämän kehityksen nykyhallituksen syyksi on kuitenkin lähinnä vaalipropagandaa.

Taloushistoriassamme on kaksi vaihetta, joihin nykyinen kehitys vertautuu; 1990-luvun lamavuodet ja 2008 alkaneen finanssikriisin seuraukset. Molempien seurauksena valtion velka kasvoi suunnilleen samalla summalla kuin nyt näyttää käyvän eli 40–60 miljardilla eurolla. Erona erityisesti 1990-luvun kriisiin on se, että varsin yleisen käsityksen mukaan silloisten porvarihallitusten leikkaus- ja säästötoimet syvensivät ja pitkittivät lamaa tarpeettomasti.

Nykyisen kehityksen syyt – pandemia, Venäjän hyökkäys, energian hinnannousu – ovat kai kokoomuslaistenkin tiedossa. Suomi on toiminut tämän kriisin suhteen samalla lailla kuin suurin osa muistakin Euroopan maista USA:n jättimäisistä tukitoimista puhumattakaan.

On hyvin todennäköistä, että kokoomus olisi hallitusvastuussa isossa kuvassa toiminut suurin piirtein samalla tavalla, vaikka joitakin painotuseroja olisi ollutkin. Siksi on varsin vastenmielistä katsella tätä kokoomuslaisten populistista jankkaamista nykyhallituksen holtittomasta velanotosta ja retuperällä olevasta taloudesta.

Tosiasiassa Suomen talous oli ennen pandemiaa hyvässä iskussa ja työllisyystilanne on edelleen yllättävänkin hyvä. Varmaan yhtenä osasyynä tähän on ollut pandemian aikainen antelias tukipolitiikka, vaikka toki jotkut ratkaisut, kuten lapsilisä kaikille, ovat herättäneet ihmetystä asiantuntijoissa.

Suurin osa asiantuntijoista on kuitenkin sitä mieltä, ettei Suomen tilanne ole erityisen huolta herättävä niin velan määrän kuin sen bruttokansantuotteen osuudenkaan suhteen. Eurooppalaisessa vertailussa ne ovat molemmat alhaisella tasolla.

Toki pohjoismaisessa vertailussa tilanne on huonompi. Syitä siihen on kuitenkin valheellista hakea nykyhallituksen nelivuotiskaudesta.

Kirjoittajat viittaavat aivan oikein siihen, että Ruotsissa lähdettiin jo porvarihallitusten toimesta oikeistolaisen talouspolitiikan tielle ja sitä samaa politiikkaa ovat demarit (pakosta) jatkaneet. On siis kevennetty verotusta ja heikennetty sosiaaliturvaa päätavoitteena "julkisen talouden tasapainottaminen".

Seurauksena on ollut hämmästyttävän nopea kehitys ruotsalaisesta kansankodista maahan, jossa eriarvoistumiskehitys ja miljardöörien määrä kasvavat maailmanennätysvauhtia. Tässä tarkastelussa Ruotsi tosiaan erottautuu useimmista verrokkimaista.

Kaj Lahtinen

Turku