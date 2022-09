Suuri väärinkäsitys, joka liittyy Ukrainan sotaan, on se, että sodan loppuminen on tavallisen venäläisen käsissä, venäläisten pitää vaan tehdä vallankumous. Onhan Venäjällä viimeisen sadan vuoden aikana valta vaihtunut useampaankin kertaan.

Minskissä vuonna 2020 sadat tuhannet ihmiset menivät kaduille vaatimaan presidentti Lukashenkan lähtöä. Miksi he epäonnistuivat?

Pohjois-Korean Kim Jong-un uhkailee välillä maailmaa ydinaseilla. Miksiköhän pohjoiskorealaiset eivät mellakoi ja vaihda hallintoansa? No se varmasti tarkoittaa, että he tukevat hänen toimiaan ja ovat täysin tyytyväisiä maansa politiikkaan. Heillä taitaa olla vaan tällainen orjamentaliteetti, päinvastoin kuin eteläkorealaisilla.

Ei.

Venäläiset, joista valitettavan moni sitä tiedostamatta, ovat hallintonsa vankeja. Järjestelmä on rakennettu sellaiseksi, ettei sotaa vastustavilla ole mitään mahdollisuutta.

Jopa Neuvostoliitto 1980-luvun lopussa oli paljon vapaampi kuin nyky-Venäjä. Neuvostoliiton hajoamista edeltävä perestroika johti sananvapauteen, pluralismiin ja sitä kautta vahvaan oppositioon.

Vankilatuomion saa pelkän mielipiteen ilmaisemisesta ja vankilassa kidutus on järjestelmällistä.

Vuonna 2011 Bolotnaja-mielenosoituksissa 50 000–150 000 ihmistä vaati vaalien uusimista ja vastusti Putinin asettumista uudelleen presidentiksi.

He epäonnistuivat. Mielenosoitusten seurauksena kokoontumisvapautta rajattiin entisestään säätämällä kovia rangaistuksia luvattomien mielenosoitusten järjestämisestä. 2–5 vuoden pituisia vankeusrangaistuksia on annettu muutamalle henkilölle, mutta ei-toivotun toiminnan lopettamiseksi ei ole tarpeenkaan laittaa kaikkia 150 000 osallistujaa vankilaan.

Ruuveja on kiristetty 20 vuoden ajan. Tuloksena on käytännössä yksipuoluejärjestelmä, ei oppositiota, ei kansalaisjärjestöjä, ei mediaa. Sotasensuuri. Vankilatuomion saa pelkän mielipiteen ilmaisemisesta ja vankilassa kidutus on järjestelmällistä.

Kun venäläinen laittaa päällensä keltaisen paidan ja sinisen takin, hän joutuu pidätetyksi. Jopa yksityisistä sotavastaisista keskusteluista joutuu vastuuseen.

Venäjällä noin 2,6 miljoonaa ihmistä työskentelee valtion turvallisuusalalla. Niitä, jotka suojelevat venäläisiä venäläisiltä, on huomattavasti enemmän kun puolustusvoimien palveluksessa olevia. Jokainen turvallisuusalan työntekijä saa paremman palkan kuin keskivertovenäläinen.

Vuodesta 2014 alkaen noin kolmasosa Venäjän valtion budjetista menee turvallisuuteen. Venäjän väkivaltakoneistoa on viritetty Ukrainan 2004 oranssin vallankumouksen jälkeen nimenomaan värivallankumousten ennalta ehkäisyyn ja tukahduttamiseen.

Nykyinen poliittinen järjestelmä on pikemminkin verrattavissa varhaiseen Neuvostoliittoon. Gulagiin laitettiin perunan varastamisesta 10 vuodeksi. Miksi nämä miljoonat vangitut eivät paenneet tai kapinoineet muutamaa vartijaa vastaan?

Valentina Schnider