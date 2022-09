Tällä hetkellä puhutaan paljon hoitajapulasta ja alan kriisistä yleensäkin. Muutama vuosi sitten erään halpafirman ongelmat paljastuivat vanhuspalveluiden osalta. Kauniita puheita on sen jälkeen riittänyt, mutta konkreettisia toimenpiteitä ei olla saatu tarpeeksi aikaan.

Nyt on menossa Tehyn ja Superin raju taistelu saada alan asioita paremmaksi. Neuvotellaan varmaan palkan lisäksi myös työoloihin liittyvistä asioista. Onnea neuvotteluihin.

Sitten asiaan: työnantajat hoi! Olisiko nyt jo viimein aika herätä todellisuuteen. TES on vähimmäisvaatimus! Monet työnantajat pitävät sitä ehdottomana kattona. Säästötoimenpiteenä aletaan neuvottelemaan jopa niiden noudattamisesta. Välillä jopa laittomuuden rajoilla. Olen senkin saanut todistaa.

Entä jos käännetään asia toisinpäin. Nyt on hyvä tilaisuus tehdä työpaikasta haluttu ja vetovoimainen. Työehdoista voi aina sopia paremmat kuin mitä TES edellyttää!

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Jos palkka on hieman parempi kuin kilpailijan vastaava, jos erilaiset joustosta annettavat lisät ovat kilpailijaa paremmat, jos esihenkilöt oikeasti välittävät työntekijöistään ja tekevät kaikkensa työolojen parantamisen puolesta, jos työn ja vapaa-ajan yhteensovittamista helpotetaan ja mahdollistetaan, jos työntekijöille annetaan mahdollisuus vaikuttaa työn tekemiseen ja heitä kuunnellaan...

Tiedän työpaikkoja, joissa ollaan jatkuvasti pulassa, kun tekijöitä ei löydy ja vaihtuvuus on suurta. Toisaalta toisissa työpaikoissa viihdytään ja vaihtuvuus on vähäistä. Miksi?

Tässä vain muutama asia esiin nostettuna. Mitäpä mahtaisi tuossa mielikuvitustyöpaikassa tapahtua, jos nämä asiat toteutuisivat?

Olisivatko työntekijät motivoituneita tekemään työtään, sairauspoissaolot vähentyisivät ja sillä saataisiin osa kustannuksista maksettua, asiakkaat olisivat tyytyväisiä ja saisivat tarvitsemansa hoivan ja huolenpidon. Mahtaisiko talon vetovoima lisääntyä eli asiakasvirta tuo tuloja eli rahaa, maine ja arvostus parantuisi!

Nämä asiat eivät tapahdu helposti eivätkä todellakaan itsestään. Alkuun pitää investoida.

Jos hyvistä työntekijöistä on pula, niin miksi työnantajat eivät lähde niistä kilpailemaan? Tiedän työpaikkoja, joissa ollaan jatkuvasti pulassa, kun tekijöitä ei löydy ja vaihtuvuus on suurta. Toisaalta toisissa työpaikoissa viihdytään ja vaihtuvuus on vähäistä. Miksi?

Olen nyt pitkällä työurallani nähnyt nämä molemmat puolet ja voin kertoa, että ero on suuri. Kun esihenkilöt elävät kuplassa eivätkä näe muuta kuin kvartaalin tuloksen, ei siitä hyvää seuraa. Onneksi nykyisin voin työskennellä yrityksessä, jossa työntekijää arvostetaan ja koen olevani osa tiimiä, tärkeä osa. Lähden mielelläni töihin. Suosittelen joskus kokeilemaan myös sitä vaihtoehtoa! Jos työntekijä kuulee olevansa tärkeä vain juhlapuheissa tai saa printatun kirjeen joululahjaksi kiitoksena työpanoksesta, niin uskottavuus kärsii.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Siis työnantajat, herätys! Nyt on teidän aika kilpailla työntekijöistä! Sanonpahan vaan!

Keppi vai porkkana