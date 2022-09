Monen nuoren aikuisen arki on 24/7 kamppailua taloudellisen pärjäämisen kanssa. Kela myöntää asumistukea sekä toimeentulotukea, jos ei ole rahaa toimeentuloon. Todisteita köyhyydestä Kela edellyttää tiliotekopion muodossa – ymmärrettävää.

Tuet ovat yhteensä esimerkiksi noin 1100 e/kk, esimerkkisumma on todellisesta elämästä. Vuokran, sähkölaskun ja pakollisen tietoliikenneyhteyden jälkeen jää elämiseen 480 e/kk eli 16 e/päivä. Kela siis tarkkailee tulovirtaasi ja jos joku avustaa sinua yli 50 eurolla kuukaudessa (noin 1,70 e/päivässä), tuki pienenee, koska olet rikastunut!

On hienoa asua Suomessa, kun on näitä tukipalveluita, kaikissa maissa ei tätä ole tarjolla! Mutta realiteetti on se, että 16 eurolla päivässä ei ole lähelläkään sitä tasoa, että ajatukset voisivat viivähtää välillä elämisessä eikä elämässä pärjäämisessä.

Jatkuva taloudellisessa ahdingossa eläminen johtaa pahimmillaan henkiseen kuormittumiseen ja jos ainoa lääke siihen on terapia, olemme oravanpyörässä, joka taas johtaa siihen, että haetaan Kelasta uusia tukia, koska olemme terapiassa!

