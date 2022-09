Turun Sanomien mielipidepalstalla käsiteltiin 24.9. Kaarinan varhaiskasvatuspaikkapulan haasteita. Kaarina kasvaa vauhdilla ja kaupunkimme varhaiskasvatuspaikat eivät ehdi vastaamaan perheiden tarpeisiin. Positiivinen ongelmamme edellyttää ripeitä ratkaisuja ja Kaarinassa on jo keväällä aloitettu tilanteen selvittely.

Kirjoittajat viittaavat palvelustrategiaan, joka ohjaa varhaiskasvatusta tarjottavan 58-prosenttisesti omana ja 42-prosenttisesti yksityisenä palvelutuotantona. Tällä hetkellä lukemat ovat nurinkurisia (oma 47 ja yksityinen 53 prosenttia), joten kirjoittajien peräänkuuluttama yrittäjäystävällisyys on Kaarinassa varsin hyvällä mallilla – itse asiassa varmaan parhaalla mallilla vertailtaessa naapurikaupunkeihin.

Vastaamalla Piispanristin ja Lemunniemen valtavaan kasvuun omalla päiväkodilla muuttuvat prosenttiluvut lähemmäs valtuuston yhteisesti asettamaa tavoitetta, siltikin jättäen vielä kurottavaa.

Ei myöskään voi jättää huomioimatta, että noin 75 prosenttia kaarinalaisista perheistä hakee ensisijaisesti kaupungin omaan päiväkotiin. He siis toivovat kunnallista varhaiskasvatuspaikkaa. Haluammekin, että kaupunki vastaa kuntalaisten toiveisiin.

On huomioitava myös palvelutuotannon moninaisuus. Kaarinassa yksityiset päiväkodit eivät tarjoa juurikaan erityisen tuen tarpeessa oleville lapsille varhaiskasvatuspaikkoja. Tämä vaatii enemmän henkilöstöä, jolla on erityispedagogiikan osaamista. Tällöin laaja yksityistäminen keskittää tuen tarpeessa olevia lapsia samoihin kunnallisiin varhaiskasvatusryhmiin ja synnyttää epätoivottua segregaatiota.

Tarpeeton vastakkainasettelu luo asukkaille epätietoisuutta eikä vala yrittäjiin luottamusta. Kaupunkimme tarvitsee monipuolisia varhaiskasvatuksen palveluja, niin julkista kuin yksityistäkin ja molemmille on paikkansa. Kasvavana kaupunkina yksityisen puolen toimijoille riittää varmasti myös jatkossa kysyntää. Yrittäjäystävällisyyden lisäksi yksi Kaarinan kaupungin uuden strategian päätavoitteita on tarjota monipuolisia ja laadukkaita palveluja. Rakentamalla kaupungin omalle, valmiille tontille saamme kirjoittajien toivomat ketterät ratkaisut ripeästi toteutettua, kunhan siihen on kaikkien toimijoiden yhteinen tahto.

Essi Hiltunen

Kaarinan kaupunginhallituksen jäsen (sd)

Niina Alho

Kaarinan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja (sd)