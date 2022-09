Oli vuoden 1939 marraskuu, kun eräänä yönä Karjalan Muolaan kylässä isovanhempieni kodin oveen kolkutettiin kello 3 aamuyöllä. Suojeluskuntamiehet antoivat isoäidilleni tunnin aikaa poistua niiden tavaroiden kanssa, jotka pystyisi ilman apua kantamaan. Pappani oli tuolloin jo sotaväen mukana, joten mammani lähti yksin kolmen pienen lapsen kanssa evakkoretkelle. Isäni oli tuolloin 5-vuotias.

Muutaman pakotetun paikan siirron jälkeen perhe sai sodan jälkeen luvan muuttaa Turkuun, josta saatiin rintamamiestontti, ja tontille alettiin rakentaa taloa vuonna 1947. Valmista tuli vuonna 1952 kovalla työllä ja niillä materiaaleilla, joita silloin yleensä oli saatavilla.

Mamma pääsi töihin Hellaksen makeistehtaalle purukumia pakkaamaan ja pappa kaupungin sekatyömieheksi. Pienet olivat perheen tulot, mutta niilläkin pystyttiin taloa ylläpitämään ja elämään. Laitettiin tulipesien lisäksi oikein koksikattila ja vesipatterikeskuslämmitys. Lämmintä riitti koko suvulle.

Vuonna 1962 pappa kuoli ja isäni osti talon mammalta ja sisaruksiltaan, ja minun perheeni alkoi asuttaa taloa. Siskoni syntyi taloon vuonna 1961 ja minä vuonna 1965. Isä vaihtoi talon koksikattilan moderniin öljylämmitykseen. Öljy oli halpaa ja 1973 energiakriisistä huolimatta sitä sai sentään ostaa rahalla. Ei se öljy sitten silloin loppunutkaan.

Minä kasvoin lämpimässä talossa, vaikkei ollut saunassa lattialämmitystä eikä lämmintä autotallia. Väritelkkari saatiin 1977 ja videonauhuri 1980 Moskovan olympialaisiin. Vuonna 1987 yhdessä isän kanssa vaihdettiin saneerausikään tullut öljylämmitys moderniin ja savuttomaan, eli ”ympäristöystävälliseen” sähkökattilaan. Sähkö oli halpaa eikä tarvittu isoja varaajia. Kunhan vastuksissa riitti watteja pakkaskeleillekin, ja meillähän niitä watteja on niin, että varmasti riittää.

Itse ostin talon isältä 1994, kun olin päässyt Huhtamäelle töihin. Mentiin vaimon kanssa naimisiin samoihin aikoihin ja oma perheeni alkoi vuosituhannen vaihteessa kasvaa. Tyttäreni syntyivät 1998 ja 1999. Oli kuulemma lama 1990-luvulla... en huomannut.

Uusi millenium alkoi lapsiperheen elämällä. Samalla remontoitiin talo lattiasta kattoon, rakennettiin kahden auton talli ja isompi veranta, kun lapset olivat pieniä ja haalarirumbaan tarvittiin tilaa. Laitettiin sähköiset lattialämmitykset saunaan ja vessoihin mukavuuden takia. Ilmalämpöpumppukin hommattiin, mutta vain yläkerran jäähdytyksen takia.

Lämmityskattila on kuitenkin pysynyt samana. Lämpö ja lämmin vesi on riittänyt, vaikkakin melkein 4000 euroa vuodessa on sähköstä saanut jo 2000-luvulla maksaa.

Sanovat että 2000-luvulla oli finanssikriisi... en huomannut.

Talossa on nyt asunut ihmisiä mukavasti 75 vuotta. Itse olen asunut siitä 57 vuotta, ja ajatellut, että täältä en lähde kuin jalat edellä. Töitä on tehty ja veroja on makseltu. Vähän on kyllä kädestä suuhun eletty, kun lainarahalla on remontoitu, mutta lyhennykset on aina hoidettu. Eikä koskaan yhtään laskua ole mennyt perintään.

Sähköllä on lämmitetty eikä ole kannattanut lämmitysjärjestelmää muuttaakaan, kun systeemien takaisinmaksuajat ovat olleet luokkaa 20 vuotta.

Mutta sitten tuli kriisi, jonka vihdoin huomasin. Ei korona, sillä siitä vielä selvittiin tekemällä töitä kotoa käsin. Se onneksi oli mahdollista, kiitos työnantajan. Mutta nyt tämä ryssän pentele, joka hyökkäsi Ukrainaan. Se sotki koko maailman ja erityisesti tämän sähköpörssin.

En ole koskaan pitänyt kommunismia oikein toimivana systeeminä, mutta nyt alkaa uskoni jo kapitalismiinkin horjua. Tämän sähköpörssin ”toiminnallisuuden” ansiosta on tultu tilanteeseen, jossa näyttää siltä että minä – keski-ikäinen, keskituloinen, ylipainoinen, veronmaksaja, reservin kapteeni, mies ja isä – en ehkä enää pystyisikään selviytymään taloni lämmittämisestä ja laskuistani säällisesti. Ei lohduta, vaikka 8000 muutakin pientalollista Turussa on nyt samassa tilanteessa.

Minua nolottaa... Mutta sanon silti teille poliitikoille ja sähköpörssin bisnesmiehille, jotka olette sallineet tällaisen tilanteen: hävetkää!

Ketähän äänestän seuraavissa vaaleissa?

Juha Paavilainen