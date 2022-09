Moni on alkanut vaatia Turkua kunnioittamaan ja säästämään puita ja viheralueita. Se on oikein, kaupungit ovat isoja toimijoita, joilla on velvollisuus ympäristöstä ja asukkaiden hyvinvoinnista huolehtimiseen.

Mutta jokaisella meistä, jolla on pihalla vihreää luontoa, on myös mahdollisuus sitä turvata. Pitääkö esimerkiksi rivitalon edessä kasvava pieni ruohoalue leikata parin sentin ”golfkentäksi”, eikö sen voisi antaa edes jonakin kesänä kasvaa kukkia pölyttäjille ja muille hyönteisille?

Epäsiisteyttä pelkäävä voisi vaikka rajata villinä kasvavan alueen kevyellä aitarakenteella tai laittaa kyltin ”Tämä alue on pörriäisille”. Pihalle voi myös istuttaa kasveja, jotka ovat pörriäisille mieleen.

Ehkä koko taloyhtiö voisi sopia ruohikon leikkaamatta jättämisestä, heti ensi kesänä?

Villikin piha voi olla kaunis